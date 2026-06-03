Nach dem Schock um Christoph Baumgartner gab es am Mittwoch gute Nachrichten zu vermelden. Der Leipzig-Legionär wurde nach seiner Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, die er sich beim Aufwärmen vor dem Spiel zwischen Österreich und Tunesien zugezogen hatte, erfolgreich operiert. Der Eingriff erfolgte am Mittwoch. Wie lange Baumgartner tatsächlich ausfallen wird, ist noch nicht klar, die WM wird er aber auf alle Fälle verpassen.

Deshalb gab es zuletzt Diskussionen, wer den Platz des Offensivmanns einnehmen könnte. Diesbezüglich gibt es nun eine erste Entscheidung. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich dazu entschieden, keinen Spieler zusätzlich in den WM-Kader zu berufen. Von Verbandsseite heißt es, dass „aufgrund der Größe des Kaders der Trainingsbetrieb weiterhin bestens gewährleistet ist.“ Ob kurzfristig nicht doch noch ein Akteur zur Mannschaft stößt, ist offen. Eine Nachnominierung ist bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel gegen Jordanien (17. Juni) möglich.