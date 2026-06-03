Sie ist das Salz in der Suppe der Stars: die Fanpost. Rund um die anstehende WM-Endrunde in den USA hat sich die Österreichische Post nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um dem Team auch in den USA die Unterstützung aus der Heimat zu zeigen: Jegliche Fanpost, die an die Post geht, wird in die USA zugestellt und dort gesammelt dem Team rund um Kapitän David Alaba übergeben.

Ob motivierende Worte, kreative Zeichnungen, ein Foto oder eine kurze Botschaft: Die Fanpost bringt echte Emotionen direkt zu den Spielern So einfach geht's Die persönliche Nachricht an das Team ganz einfach am Postweg an „Österreichische Post AG, Social Media Team, Rochusplatz 1, 1010 Wien“ senden. Egal, ob Text, Foto oder Zeichnung – solange man beim Format nicht über DIN A4 geht, wird alles in die USA zugestellt.