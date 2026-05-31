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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Warum die schwedischen Royals jetzt auf sie setzen
- Aufreger der Woche: Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit
- Geständnis der Woche: Helene Fischer: „Das möchte ich meinem Publikum nie wieder antun“
- Baby-News der Woche: Jesse Williams alias „Jackson Avery“ wird zum dritten Mal Vater
Steirischer Starkoch Johann Lafer: „Kochen gibt mir Kraft und Zuversicht“
Die Diagnose bekam der gebürtige Steirer laut Medienbericht bereits vor zweieinhalb Jahren. Lafer blickt trotz Chemotherapie positiv in die Zukunft.
Popstar Dua Lipa plant im Juni Luxushochzeit auf Sizilien
Zu der Feier wird eine Vielzahl von Promis erwartet. Donatella Versace entwirft das Hochzeitskleid.
Senta Bergers großer Deutscher Filmpreis-Moment mit 85 Jahren
Die gebürtige Wienerin war erstmals nominiert – und gleich auch erfolgreich. Auf der Bühne zeigte sie sich gerührt. Technische Probleme sorgten für eine Unterbrechung der Gala.
Serienliebling verlässt RTL-Soap „GZSZ“ nach 25 Jahren
Der Schauspieler Felix von Jascheroff verlässt die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch.
Starnacht am Neusiedler See: Zwillingsschwester von Barbara Schöneberger aufgetaucht
TV-Show am Samstagabend verspricht ein kurioses Wiedersehen des früheren Starnacht-Moderationsduos.
Neuer James Bond? Jetzt rückt plötzlich Netflix-Star in den Fokus
Während beim Filmfestival in Cannes erneut heiß über die Zukunft von 007 diskutiert wurde, fällt plötzlich immer öfter ein neuer Name: Leo Suter.
„Amore unter Palmen“-Teilnehmerin Uschi überraschend verstorben
Die bekannte „Amore unter Palmen“-Teilnehmerin Uschi ist überraschend verstorben. Seit Jahren wurde Uschis und Oumzys Geschichte vom Sender ATV begleitet.
Schwester fand im TV die große Liebe, jetzt probiert‘s ihr kleiner Bruder
Seine Schwester fand bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau International“ die Liebe – das inspirierte den Eberndorfer, sich selbst zu bewerben. Er spricht über seine Traumfrau und die Dreharbeiten.
Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack gewinnt „Let‘s Dance“
Die 33-Jährige, die aus einer Puppenspieler-Familie entstammt, lieferte Woche für Woche ab und holte sich am Freitag den Sieg bei „Let‘s Dance“ 2026.
Melissa Naschenweng: „Schade, dass man im eigenen Land Angst haben muss“
Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng sprach kürzlich in einem Podcast über ihr Sicherheitsgefühl in Österreich, Andreas Gabalier und erzählte, warum sie nicht gendert.
80 Jahre nach Ende der Monarchie: Italiens Royals geben keine Ruhe
Könige, Prinzen, Herzöge sind passé – die Monarchie ist in Italien längst abgeschafft. Zwei Cousins, Aimone und Emanuele Filiberto di Savoia, streiten um die Führung des Hauses Savoyen.
Michael Ostrowski: „Wer sagt, dass mein Einsatz ,eher negativ‘ aufgenommen wurde?“
Der Schauspieler, Autor und Moderator Michael Ostrowski äußert sich zu seiner Performance beim ESC in Wien: „Mich hat ein Leben lang begleitet, dass ein gewisser Teil der Leute nicht gleich verstanden hat, was ich mache.“
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!