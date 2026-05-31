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In aller Kürze:

Die Diagnose bekam der gebürtige Steirer laut Medienbericht bereits vor zweieinhalb Jahren. Lafer blickt trotz Chemotherapie positiv in die Zukunft.

Johann Lafer im April 2026 - von seiner Krebserkrankung wusste die Öffentlichkeit damals noch nichts © IMAGO/Eibner-pressefoto/dimitri Drofit

Zu der Feier wird eine Vielzahl von Promis erwartet. Donatella Versace entwirft das Hochzeitskleid.

Die gebürtige Wienerin war erstmals nominiert – und gleich auch erfolgreich. Auf der Bühne zeigte sie sich gerührt. Technische Probleme sorgten für eine Unterbrechung der Gala.

Der Schauspieler Felix von Jascheroff verlässt die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch.

TV-Show am Samstagabend verspricht ein kurioses Wiedersehen des früheren Starnacht-Moderationsduos.

Highlight der Starnacht am Neusiedler See: Alfons Haider als Zaza im Gespräch mit Barbara Schöneberger © ORF/Peter Krivograd

Während beim Filmfestival in Cannes erneut heiß über die Zukunft von 007 diskutiert wurde, fällt plötzlich immer öfter ein neuer Name: Leo Suter.

Die bekannte „Amore unter Palmen“-Teilnehmerin Uschi ist überraschend verstorben. Seit Jahren wurde Uschis und Oumzys Geschichte vom Sender ATV begleitet.

In der neuesten Staffel war Uschi gemeinsam mit Oumzy in Wien unterwegs © ATV

Seine Schwester fand bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau International“ die Liebe – das inspirierte den Eberndorfer, sich selbst zu bewerben. Er spricht über seine Traumfrau und die Dreharbeiten.

Benjamin Lach © Sonstiges

Die 33-Jährige, die aus einer Puppenspieler-Familie entstammt, lieferte Woche für Woche ab und holte sich am Freitag den Sieg bei „Let‘s Dance“ 2026.

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng sprach kürzlich in einem Podcast über ihr Sicherheitsgefühl in Österreich, Andreas Gabalier und erzählte, warum sie nicht gendert.

Könige, Prinzen, Herzöge sind passé – die Monarchie ist in Italien längst abgeschafft. Zwei Cousins, Aimone und Emanuele Filiberto di Savoia, streiten um die Führung des Hauses Savoyen.

Emanuele Filiberto di Savoia © Imago | ZUMA Press

Der Schauspieler, Autor und Moderator Michael Ostrowski äußert sich zu seiner Performance beim ESC in Wien: „Mich hat ein Leben lang begleitet, dass ein gewisser Teil der Leute nicht gleich verstanden hat, was ich mache.“

Michael Ostrowski © ORF/Klaus Titzer

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!