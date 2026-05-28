Jesse Williams, bekannt als „Jackson Avery“ aus der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“, wird zum dritten Mal Vater. Das zeigen Schnappschüsse seiner neuen Frau, der spanischen Schauspielerin Alejandra Onieva, in Los Angeles. Denn die Schauspielerin wurde beim Einkaufen mit Babybauch gesichtet, wie „Page Six“ schreibt.

Zuvor postete Onieva bereits ein kurzes Video, das sie selbst mit Babybauch zeigt, auf Instagram. Prompt erntete sie dafür zahlreiche Glückwünsche ihrer Follower.

Zwei Kinder aus erster Ehe

Für Williams ist es bereits das dritte Kind. Denn aus seiner ersten Ehe mit der Immobilienmaklerin Aryn Drake-Lee hat er eine zwölfjährige Tochter Sadie und einen zehnjährigen Sohn Maceo. Nach der Trennung 2017 – fünf Jahre nach der Hochzeit – kam es zu einem erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen Williams und Drake-Lee. Schließlich einigte man sich auf ein gemeinsames Sorgerecht.

Heimliche Hochzeit

Williams und Onieva lernten sich 2025 bei den Dreharbeiten zur Serie „Hotel Costiera“ an der Amalfiküste kennen. In der Serie stehen sie als Partner vor der Kamera, nur kurze Zeit später wurden sie anschließend auch privat gemeinsam gesehen. Erst vor kurzem kamen dann erste Gerüchte auf, dass Williams die spanische Schauspielerin Alejandra Onieva geheiratet haben soll. Einem Bericht der „TMZ“ zufolge hielt das Paar die Hochzeit bewusst privat. Es soll eine kleine Zeremonie gegeben haben.