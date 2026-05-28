Es war einer der schockierendsten Momente ihrer Karriere und bis heute fällt es Helene Fischer sichtlich schwer, darüber zu sprechen. In der „NDR Talk Show“ wurde die Sängerin nun von Barbara Schöneberger mit dem dramatischen Video von ihrem schweren Trapez-Unfall aus dem Jahr 2023 während eines Konzerts konfrontiert. Die Reaktion der Sängerin zeigte: Die Erinnerungen sitzen noch immer tief.

Schon beim Einspieler wird es still im Studio. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Fischer während einer aufwändigen Trapeznummer mit voller Wucht gegen eine Stange prallt. Kurz darauf läuft ihr Blut über das Gesicht, trotzdem singt sie weiter.

Schöneberger kommentiert die Szenen betroffen: „Oh Gott, und du singst weiter. Und da läuft das Blut, aber richtig.“ Fischer kämpft mit sich. „Ich sehe es nicht gerne tatsächlich“, gibt sie offen zu. „Ich habe es mir auch nicht so oft angeschaut.“

„Mein eigener Horrorfilm“

Besonders eine Sache verfolgt die Sängerin bis heute. „Mein eigener Horrorfilm war wirklich, dass dieses Blut so gespritzt ist“, erklärt Fischer. „Es war nicht schön und das möchte ich meinem Publikum nie wieder antun.“

Der Unfall ereignete sich im Juni 2023 während ihrer großen „Rausch“-Tour in Hannover. Eigentlich galt die Akrobatiknummer als perfekt abgesichert. Dass so etwas passieren könnte, damit habe niemand gerechnet.

„Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass das so gefährlich werden könnte“, sagt Fischer rückblickend. „Eigentlich war die Nummer ziemlich sicher.“

Die Sängerin schildert auch, was unmittelbar nach dem Aufprall in ihr vorging. „Ich habe nur kurz gemerkt: Da ist gerade etwas passiert“, erinnert sie sich. Trotzdem habe sie zunächst versucht, weiterzusingen. Erst später wurde klar, wie schwer die Verletzung tatsächlich war.

Bemerkenswert: Trotz des Schocks wollte Fischer ihrem Team offenbar sofort ein Zeichen geben. „Ich wollte meinem Team zeigen: Es ist alles gut. Wir können daran weiterarbeiten“, erklärt sie in der Sendung.

Unfall veränderte Helene Fischer

Doch der Unfall hat Spuren hinterlassen, körperlich und emotional. Den gefährlichen Trapezsprung habe sie danach nie wieder gemacht. Und auch innerlich hat das Erlebnis etwas verändert.

„Ich hatte sehr viel Glück“, sagt Fischer heute mit großer Dankbarkeit: „Es macht irgendwo demütig und ich denke über einiges nach.“

Während des Gesprächs wird deutlich, wie emotional die Sängerin aktuell ohnehin ist. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes stehe sie vor ihrer Rückkehr auf die große Bühne, und davor habe sie großen Respekt. „Ich glaube, ich werde nur heulen“, sagt sie lachend und gleichzeitig sichtlich bewegt. „Ich bin wahnsinnig emotional zurzeit.“