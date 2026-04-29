Am Dienstagabend war Helene Fischer nach längerer Zeit wieder einmal bei der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ zu Gast. Sie kehrt bald aus ihrer Babypause für Konzerte zurück. Selbst bei der frischgebackenen Mutter nahmen die Moderatoren Grissemann und Stermann kein Blatt vor den Mund - doch die deutsche Schlagsängerin behielt einen klaren Kopf und nahm das Ganze mit Humor.

So kündigte die 41-Jährige zu Beginn an, den Weißwein, den sie serviert bekam, zu „zelebrieren“, weil es ihr erster Schluck Alkohol seit langem sei. Woraufhin Grissemann anbot, das gutgefüllte Glas für sie auszutrinken. Das lehnte Fischer ab. Und Stermann scherzte: „Oh Gott, Willkommen Österreich zwingt Helene Fischer zurück zum Alkoholismus. Sie war trocken.“ Die Schlagsängerin sagte darauf nur cool: „Nochmal, ich bin Mama geworden. Zum zweiten Mal.“

Ungewohnt persönlichen Einblick in Alltag

Im Verlauf des Abends gab Fischer auch einen ungewohnt persönlichen Einblick in ihren Alltag. Auf die Frage, wie sie mit ihrem enormen Erfolg umgehe, antwortete sie überraschend gelassen: „Ich bin mir dessen zum Teil bewusst, aber vielleicht mache ich mir auch tatsächlich nicht so viele Gedanken darum.“ Wenn sie die Bühne verlasse, sei die Schlagsängerin „einfach wieder Mama“ und habe andere Sorgen und Alltagsgeschichten, die sie wie jeder andere auch angehe. Für die 41-Jährige ist die Familie pure Erdung.

„Ich habe nach wie vor eine ganz, ganz starke Bindung zu meinem Elternhaus“, führte Fischer aus. „Meine Eltern sind mit das Heiligste.“ Auch ihre Beziehung und ein kleiner Freundeskreis seien ihr wichtig: „Ich habe einen tollen Mann und ich bin einfach rundum angekommen und glücklich.“

Nur noch sechs Wochen bis zur Tour

Im Sommer hatte Fischer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. In rund sechs Wochen, am 10. Juni, geht nun schon ihre „360 Grad Stadion Tour“ los – beginnend in Dresden. Der Tourabschluss soll am 17. Juli in der Münchner Allianz-Arena sein. Stadion-Shows sind auch in Berlin, Stuttgart, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Zürich und Wien geplant. Zwar ist für die aufwendige Show noch nicht alles geklärt. Fischer: „Wir haben noch nicht mal angefangen.“ Aber die Schlagsängerin mache Dinge gerne „last minute“, sagte sie. „Ich brauche auch so ein bisschen die letzten paar Wochen. Und dann muss es aber wirklich konzentriert und von morgens bis abends spät dann in die Trainingsrunden gehen.“

Dank ihrer zwei Töchter sei Fischer allerdings viel entspannter als früher. „Jetzt kann mich ja gar nichts mehr erschüttern“, so die 41-Jährige. Bis zu den Proben genieße sie erstmal noch zu Hause das Mamasein. Die Kinder kämen aber natürlich auch mit auf die Tour.