Der Starkoch und gebürtige Steirer Johann Lafer (68) ist schwer an Krebs erkrankt. Das berichtet der 68-Jährige exklusiv in der „Bild“. Die Erkrankung sei bereits vor zweieinhalb Jahren zufällig bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden. Seit Jänner bekommt der beliebte Fernsehkoch Chemotherapie. Er gibt sich kämpferisch. Sterben sei für den Steirer, der seit Jahren eine Kochschule in Gildental in Rheinland-Pfalz betreibt, keine Option.

Die Diagnose lautet auf Non-Hodgkin-Lymphom, eine Form von Lymphdrüsenkrebs, berichtet Lafer in der deutschen Boulevard-Zeitung. Er habe keinerlei Schmerzen gehabt, daher sei die Diagnose bei einer Routineuntersuchung völlig unerwartet gewesen. „Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Man denkt: Das betrifft mich nicht. Das geht schon wieder weg“, sagte Lafer gegenüber der „Bild“. Zunächst sei versucht worden, den Krebs in der Leiste ohne heftige Chemotherapie zu bekämpfen - erfolglos.

Im Jänner 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert, schreibt „Bild“. „Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweißausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung“, erzählte Lafer.

Johann Lafer von Krebstherapie gezeichnet

Dass sich der TV-Koch einer anstrengenden Krebstherapie unterzieht, ist ihm inzwischen anzusehen. Die Haare sind ihm ausgegangen, 25 Kilo soll er abgenommen haben, der markante schwarze Schnauzbart ist kaum mehr vorhanden. Auch sein Verhältnis zum Essen habe sich für den Koch während der Therapie dramatisch verändert. Sein Mund sei durch die starken Medikamente wund gewesen, säurehaltige Lebensmittel vermeide er noch immer. Statt ausgefallener kulinarischer Kreationen bevorzuge er einfache Speisen – Joghurt mit Banane sei derzeit Favorit, wird Lafer zitiert.

„Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg“, sagte Lafer. Die Hoffnung wollte Lafer nie aufgeben. Und es gibt Hoffnung. Die Therapie schlage an, die Knoten würden kleiner, die Ärzte seien positiv. Das gebe ihm Kraft. „Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen.“

Johann Lafer im Februar bei der Grazer Opernredoute © Klz / Stefan Pajman

Noch im Februar war der Steirer bei der Grazer Opernredoute zu Gast. Der Feinschmecker hatte für die 25. Ausgabe des Festes eine eigene Nachspeise kreiert. Seine schwere Krebserkrankung hatte man dem 68-Jährigen, der aus St. Stefan im Rosental stammt, nicht angesehen.