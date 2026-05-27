Markus Zeitlinger ist an der MedUni Wien bzw. am AKH Wien tätig. Er fürchtet eine Abwanderung der besten Köpfe, wenn die Kürzungen vollumfänglich umgesetzt werden.
Markus Zeitlinger ist an der MedUni Wien bzw. am AKH Wien tätig. Er fürchtet eine Abwanderung der besten Köpfe, wenn die Kürzungen vollumfänglich umgesetzt werden. © MedUni Wien

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