Markus Zeitlinger ist an der MedUni Wien bzw. am AKH Wien tätig. Er fürchtet eine Abwanderung der besten Köpfe, wenn die Kürzungen vollumfänglich umgesetzt werden. © MedUni Wien
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Kürzungen der Uni-Budgets
Markus Zeitlinger: „Das ist ein irreparabler Schaden“
Interview. Die Regierung muss sparen, Universitäten drohen harte Einschnitte – und somit auch den Universitätskliniken. Was das für die medizinische Versorgung in Österreich bedeuten würde, erklärt der Pharmakologe Markus Zeitlinger.