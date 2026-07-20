Als „etablierter Hotelbetrieb“ wird jene Tourismusimmobilie vom Makler beworben, die zwar vier Sterne hat, aber bereits etwas in die Jahre gekommen ist. Gemeint ist das Hotel Kaiser Franz Josef, das einst noch unter dem Namen Hotel Marienhof verkauft wurde. Käufer vor genau 20 Jahren war Hans Unterlerchner, der den neuen Namen beisteuerte und das Haus in ein Monarchiehotel umgestalten ließ.

Der Nostalgie-Effekt ging für ihn nicht auf, denn vor zehn Jahren musste er Insolvenz anmelden, blieb vorerst Pächter und übergab schlussendlich das Hotel. Die aktuellen Eigentümer, chinesische Unternehmer aus Korneuburg beziehungsweise Wien, hielten den Betrieb aufrecht.

Ferienwohnungen statt Hotelbetrieb?

Für knapp 100 Euro pro Person kann man dort auch derzeit Zimmer mit Frühstück buchen. Gelegen ist das Hotel mit Einrichtung im k.u.k.-Stil in der Mirnockstraße mit Blick auf den Millstätter See. Der Kaufpreis wird mit rund 4 Millionen Euro angegeben. Laut dem Inserat von ERA IMED Immobilien verfügt das Hotel über 41 Zimmer beziehungsweise 90 Betten, einen Wintergarten, Wellness-Bereich und Außenpool. Fragen der Kleinen Zeitung wurden vom Makler „aus Diskretionsgründen gegenüber den Kunden“ keine beantwortet.

Es sollen auch Pläne vorhanden sein, das Hotel zu servicierten Apartments oder Ferienwohnungen umzubauen oder sonst als Hotelbetrieb weiterzuführen.