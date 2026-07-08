Der Familienurlaub verändert sich: Immer mehr Familien entdecken den Urlaub am Bauernhof als attraktive Alternative zu klassischen Familienhotels. Sie möchten Tiere hautnah erleben, beim Füttern helfen, den Hofalltag kennenlernen und die Natur erleben. Gerade diese Mischung aus Entspannung, Komfort und echtem Landleben macht den Reiz des modernen Bauernhofurlaubs aus. Eine Auswertung von Gästebewertungen und Suchanfragen auf bauernhofurlaub.info zeigt, dass Familien bewusst nach Urlauben suchen, bei denen Kinder aktiv mitmachen können.

Zu Jahresbeginn hat bauernhofurlaub.info auf Basis von mehr als 760.000 Gästebewertungen die 50 beliebtesten Urlaubsbauernhöfe aus Österreich, Deutschland und Südtirol ausgezeichnet. Auch zahlreiche Oberkärntner Betriebe aus Kärnten haben es auf die „Favoritenliste“ geschafft. Eine besondere Auszeichnung wurde dem Berghotel Presslauer in Jenig zuteil. Im Rahmen der Zusatzauszeichnungen wurde der Betrieb zum „Top-Wohlfühl-Hof 2026“ gewählt.