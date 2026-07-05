Die Pfadfindergruppe Porcia in Spittal an der Drau feierte kürzlich ihr 80-jähriges Bestehen. Pfadfindergruppen aus ganz Kärnten waren im Pfadfinder-Jugendzentrum zusammengekommen, um das Festwochenende mit gemeinsamen Aktivitäten in der Region zu eröffnen. Zur Jubiläumsfeier wurden Familien, Freunde, Unterstützer sowie zahlreiche Gäste begrüßt. Für Unterhaltung sorgten die Pfadfinder selbst, die mit verschiedenen Beiträgen die Feier lebendig gestalteten.



In seiner Festrede blickte Obmann Thomas Schell auf die Geschichte der Gruppe zurück. Die Pfadfindergruppe Porcia wurde im Jahr 1946 offiziell gegründet und ist damit die älteste Pfadfindergruppe Kärntens. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1945 zurück, als britische Soldaten den Geist des Pfadfindertums nach Spittal brachten. Seither haben mehr als 2000 Kinder und Jugendliche in der Gruppe Gemeinschaft, Abenteuer und ein Stück Zuhause gefunden.



Im Zeichen der Freundschaft

Im Mittelpunkt der Feier standen jedoch nicht nur die vergangenen 80 Jahre, sondern vor allem jene Werte, die das Pfadfindertum bis heute tragen: Teamfähigkeit, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander. Die Pfadfindergruppe Porcia begleitet Kinder und Jugendliche dabei, Selbstvertrauen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und Gemeinschaft aktiv zu leben. „Der Gedanke, die Welt ein Stück besser zurückzulassen, als man sie vorgefunden hat, ist aktueller denn je“, sind die Beteiligten überzeugt.



Ein weiterer Programmpunkt war die Ehrung langjähriger ehrenamtlicher Leiter. Roland Schöffmann, Sekretär des Landesverbandes der Kärntner Pfadfinderinnen und Pfadfinder, übernahm die Auszeichnungen. Barbara und Hubert Oberluggauer wurden für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement bei den Pfadfindern Porcia mit Silber geehrt. Obmann Thomas Schell erhielt für 20 Jahre ehrenamtlichen Einsatz die Auszeichnung in Gold. Aktuell zählt die Pfadfindergruppe Porcia rund 75 aktive Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

