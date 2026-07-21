Die Bevölkerung darbe, trinke, sterbe aus, Drohnen attackierten Moskau, die Schwarzmeerflotte sei zerschlagen, die Armee aber stehe noch immer auf ihren Positionen von 2024. „Russland ist in großer Not“, verkündete Georgij Sakrewskij im April in einem seiner Videoblogs. All das habe der „sogenannte“ Präsident, der „große“ Putin angestellt. Der Hauptfeind sitze im Kreml. Und Sakrewskij, Chef der Söldnertruppe „Palladin“, die er als „Kriegerbund“ bezeichnet, rief alle auf, sich dem Bund anzuschließen. Um „das Land zu retten“.

Die Justiz reagierte: Sakrewskij wurde von einem Moskauer Richter in U-Haft geschickt, wegen Rechtfertigung und öffentlichem Aufruf zum Terrorismus. Der 55-Jährige ist nicht der erste Kriegspatriot, der hinter Gitter gelandet ist. Die Kritik an der politischen Führung und an Wladimir Putin wurde auch in den Kreisen der „Z-Blogger“ immer heftiger.

Kritik unerwünscht

Dabei gelten diese meist auf Telegram schreibenden Kriegspatrioten als lautstärkste Fangruppe der „Spezialkriegsoperation“ Putins gegen die Ukraine. Aber die Verluste an der Front, die Erfolge der Feinddrohnen, die in Benzinmangel ausufernden wirtschaftlichen Probleme und die Internetblockaden durch die eigene Staatsmacht veranlassten die Kühneren zu Frontalangriffen auf Putin.

Schon im März verkündete der Petersburger Blogger Ilja Remeslo, Putin gehöre vor Gericht, ging danach für mehrere Wochen in eine psychiatrische Klinik, wiederholte aber nach seiner Rückkehr auf Telegram, dass man den Präsidenten im Herbst „an der Hand“ wegführen werde. Auch Remeslo landete in U-Haft, er soll „Fakes“ über die Streitkräfte verbreitet haben. Wenige Tage vorher war es dem bloggenden Ukraine-Frontkämpfer Jegor Gusenko ähnlich ergangen, ihn verhaftete man wegen „Aufhetzung zu Hass und Feindschaft“. Gusenko hatte Putin als „Lügner“ und „sich verkotenden Greis“ bezeichnet.

Z-Bloggerschaft im Mittelpunkt

Nach Ansicht eines anonymen Moskauer Politologen zeugen die verbalen Ausfälle der Z-Blogger gegen Putin von der allgemein schlechten Stimmung im Land: Laut Umfrage der staatlichen Stiftung für Öffentliche Meinung FOM rutschte die Zustimmungsrate für ihn binnen einer Woche von 71 auf 66 Prozent. „Aber wie die Masse der Russen ziehen auch die meisten Z-Blogger die Köpfe ein.“

Das bestätigen auch die neuesten Videoblogs des Ukraine-Veteranen Alexander Lunin. Lunin hatte im Juni wegen der Missstände an der Front eine Live-Audienz bei Putin verlangt und gedroht, die Armee könnte ihre Waffen auch gegen den Kreml wenden. Danach verschwand er für mehrere Tage, tauchte wieder auf – und bedankte sich per Video bei einem kremlnahen Aktivisten für einen neuen „Dienstwagen“. Zudem verlangte er nach den ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei Warenlager bei Moskau und Tambow, wo acht Menschen umkamen, das „Moratorium“ – offenbar die Todesstrafe betreffend – für einen Monat abzuschaffen. Dann könnten die Sicherheitsorgane arbeiten, um Wiederholungen zu vermeiden.

Seine Kollegin Anastasia Kaschewarowa aber griff den angeklagten Sakrewskij als geldgierigen Betrüger an, der sich als Patriot gebärde, aber gemeinsame Sache mit ausländischen Botschaften mache, um Russland zu vernichten. Die Z-Bloggerschaft steht wieder stramm.