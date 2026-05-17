Humanoide Roboter gelten als eines der großen Zukunftsfelder der Industrie. Damit sie nicht nur gehen, greifen und reagieren, sondern ihre Umgebung auch zuverlässig wahrnehmen können, braucht es mehr als kluge Software. Entscheidend sind Halbleiter, Sensoren und Steuerungen, die wie Sinne, Nerven und Muskeln zusammenspielen. Genau hier setzt die Infineon Startup-Challenge 2026 an.

Der Konzern sucht weltweit junge Technologieunternehmen, die an Lösungen für menschenähnliche Roboter arbeiten. Gefragt sind etwa künstliche Haut für Roboterhände, Kameras, Radar und Mikrofone zur Wahrnehmung der Umgebung oder Motorsteuerungen für präzise Bewegungen. „Halbleiter sind das Fundament humanoider Robotik und ein entscheidender Wachstumstreiber“, sagt Sören Jehmlich, Vice President Ventures, Startups & Ecosystems bei Infineon.

Junge High-Tech-Unternehmen aus aller Welt werden gesucht, um am Thema humanoide Robotik gemeinsam zu arbeiten © KK/Infineon

Synergien und Netzwerk von Infineon nutzen

Die ausgewählten Teams erhalten Zugang zu Infineon Technologien, Prototypen-Kits, technischer Betreuung, Workshops und Kontakten zu Industrie und Investoren. Am Ende präsentieren sie ihre Ergebnisse vor Fachleuten und möglichen Partnern. Andreas Mühlberger von Infineon Austria spricht von „einem Sprungbrett“, weil viele junge Firmen genau in jener Phase Unterstützung brauchen, in der aus einer technischen Idee ein marktfähiges Produkt werden soll. Bewerbungen sind noch bis 27. Mai möglich. Mehr Informationen zur Startup-Challenge finden Sie unter: infineon.com/SUC

Für Österreich hat der Wettbewerb zusätzliche Bedeutung. Infineon Austria hat seinen Hauptsitz in Villach und Standorte in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien. Das Unternehmen beschäftigt 5787 Menschen aus 80 Nationen, davon rund 2500 in Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Infineon Austria 4,7 Milliarden Euro Umsatz und investierte 721 Millionen Euro in Forschung.