Der Villacher Martin Mittersteiner ist laut eigener Aussage der größte Eurovision-Fan Villachs. In Wien ist der 41-Jährige in dieser Woche kaum zu übersehen, weil er bei insgesamt fünf Shows in der Halle mitfiebert und dabei sein Markenzeichen trägt, ein maßgeschneidertes Dirndl. Die Villacher Schneidermeisterin Marie-Chantal Pipp hat es ihm in ihrem Atelier in der Nikolaigasse auf einen Männerschnitt angepasst. Lederhose wäre für ihn nie stimmig gewesen. „Ich habe einfach keinen Hintern für eine Lederhose. Ich habe einen Dirndlhintern“, sagt Mittersteiner und lacht.

Seine Liebe zum Song Contest begann nicht in einer Halle, sondern vor Jahrzehnten daheim vor dem Fernseher. Die Eltern zeichneten die Sendungen auf Videokassetten auf, die immer wieder angeschaut wurden. Aus diesen Abenden wurde ein familiäres Ritual, aus dem Ritual eine Leidenschaft. Später lud der zweifache Vater die erweiterte Familie und Freunde ein, stellte nationaltypische Häppchen auf den Tisch und machte den Song Contest zu einem gemeinsamen Fest. Seine Frau ist nicht ganz so euphorisch wie er, doch ganz entkommt man seiner Begeisterung nicht. „Sie wird mich mit den Kindern bei der Familienshow am Samstagnachmittag begleiten und ich bin mir sicher, dass auch sie danach ein absoluter Fan wird“, hofft der Jugendbeauftragte der Stadt Villach.

Er nutzte alle Möglichkeiten um an Karten zu kommen

Dass er heuer gleich fünfmal in der Wiener Stadthalle hautnah dabei sein wird, ist „eine glückliche Fügung“. Heuer kam das Kartenglück in mehreren Anläufen. Erst hatte er nur Karten für Proben, dann Restkarten, schließlich gewann er beim ORF und den ÖBB Plätze für das zweite Semifinale und mit einem ÖBB-Karaoke-Video sang er sich quasi in das Finale am Samstag. Der ORF überraschte ihn außerdem Anfang des Jahres im Skiurlaub auf der Gerlitzen. Cesar Sampson samt Kamera-Team luden Mittersteiner vor Ort ein, Teil der Show „Wir sind Song Contest“ zu sein, wo er im Dirndl bereits medial für Aufmerksamkeit sorgte. Eingeweiht war nur sein Bruder, mit dem er im vergangenen Jahr spontan zwei Karten für das Finale in Basel ergatterte und kurzfristig anreiste ohne zu Wissen wo er übernachten wird. Sein Bruder war auch in Wien bei einer Live-Show dabei. „Das gemeinsame Interesse am ESC lässt uns als Brüder noch mehr zusammenschweißen,“ erklärt der Villacher.

In Wien erlebt Mittersteiner den Song Contest als Ausnahmezustand der freundlichen Art. Er schwärmt von der Organisation, von vielen kleinen Details, von Menschen, die aus aller Welt anreisen und Offenheit mitbringen. Das Publikum sei jünger geworden, bunter und sichtbar queer-freundlich. Heuer dockte er erstmals beim Fan-Club an, traf Fans auf einer Donauschifffahrt. „Ich bin nicht der einzige verrückte Song Contest-Fan, es ist eine wunderbare Community, die für Toleranz und Vielfalt steht.“

Nach dem Villacher Kirchtag und Fasching ist vor dem nächsten ESC

Besonders geprägt haben ihn die Auftritte von Dana International und Conchita Wurst, deren Sieg „in den Köpfen der Menschen etwas verändert haben“. Seine heurigen Favoriten sind Australien, Großbritannien, Zypern und Norwegen. Wirklich verlieren kann für ihn in dieser Woche aber niemand. Ist er traurig, wenn die Woche vorbei ist? „Nein, denn bald ist ja Villacher Kirchtag, dann Fasching und dann steht der nächste Song Contest schon wieder vor der Tür.“