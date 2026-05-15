Wenn in dieser Woche beim Eurovision Song Contest Millionen Menschen vor den Bildschirmen mitfiebern, steht auch ein Lehrender der FH Kärnten im Rampenlicht der größten Musikshow Europas. David Obermaier übersetzt dort Musik in Gefühle und Bewegung – und macht den ESC damit auch für gehörlose Menschen erlebbar.

Der 28-Jährige ist Teil des internationalen Teams der „Visual Sign Performer“, die die ESC-Songs für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen interpretieren. Er selbst übernimmt den Beitrag aus Aserbaidschan. „Es geht nicht darum, jedes Wort zu übersetzen“, erklärt er. „Man erzählt eine Geschichte mit Mimik, Gestik, Dynamik und Rhythmus.“

Brachte Geschirr zum Vibrieren

David Obermaier wuchs bei Graz in einer gehörlosen Familie auf. Die österreichische Gebärdensprache ist seine Muttersprache. Schon früh entwickelte er ein besonderes Gespür für Musik. Als Kind legte er sich ein Radio aufs Bein, um die Vibrationen zu fühlen. Später stellte er Lautsprecher auf den Tisch – sehr zum Missfallen seiner Mutter, weil dabei regelmäßig das Geschirr mitvibrierte.

Heute unterrichtet Obermaier selbst österreichische Gebärdensprache an der FH Kärnten, ab Herbst 2026 wird er dort Senior Lecturer. Parallel studiert er Lehramt in Graz mit den Fächern Bewegung und Sport sowie Inklusion. Lehrer wollte er übrigens schon als Bub werden: Damals nahm er sich heimlich Kreide aus der Schule mit und verwandelte zuhause einen Kasten in eine Tafel, um seine jüngere Schwester zu unterrichten.

„Musik ist viel mehr als Hören“

Auch musikalisch entwickelte sich Obermaier weiter. Als Jugendlicher zog ihn besonders die elektronische Musik in ihren Bann: viel Bass, viel Vibration, viel Gefühl. Heute legt er selbst als Techno-DJ „silentbeat“ auf und möchte Clubkultur inklusiver machen. „Viele glauben, Gehörlose könnten Musik nicht erleben. Aber Musik ist viel mehr als Hören“, sagt er.

Sein Wunsch: gleiche Chancen für alle – egal ob hörend, gehörlos oder im Rollstuhl. „Was soll Inklusion sonst bedeuten?“ sagt Obermaier. Beim ESC will er genau das sichtbar machen: Musik gehört allen.