Dass er sein T-Shirt einmal aus einer Ausstellung – sorgfältig hinter Glas verwahrt – abholen würde, hat sich Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hansa als 16-Jähriger auch nicht gedacht, als er es im Urlaub in den USA gekauft hat. „Nein“, lacht er, „das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber rund 20 Jahre später brauchen wir es mehr denn je.“

Österreichs kultigstes T-Shirt „Equality“ ist derzeit Teil einer Ausstellung. Nach dem Song Contest kommt es wieder zurück in die Vitrine © Susanne Rakowitz

Seit 2019 trägt es der gebürtige Grazer bei der Punktevergabe, wenn rund 160 Millionen Menschen beim Song-Contest-Finale zuschauen – so auch am Samstag. Eine ziemlich große Bühne, um seiner politischen Forderung nach „Equality“ („Gleichstellung“) Ausdruck zu verleihen. Selbst außerhalb Österreichs hat der 35-Jährige damit Aufmerksamkeit erregt, selbst die BBC bittet dieser Tage zum Interview. Am Dienstagabend musste sich Hansa das Shirt jedoch „ausborgen“, ist es doch eines der Exponate der noch bis 24. Mai laufenden Ausstellung „United bei Queerness“.

Anzug von Thomas Forstner für Lausanne 1989 © Susanne Rakowitz

Hinter der Ausstellung stehen Marco Schreuder und Alkis Vlassakakis, die gemeinsam den Song-Contest-Podcast „Merci Chérie“ betreiben. Die Ausstellung im Qwien zeichnet unter anderem die queere Geschichte des ESC nach und ist ein Wiedersehen mit berühmten Outfits, darunter dem legendären Fliederanzug von Thomas Forstner, den er 1989 in Lausanne getragen hat. Vlassakakis hat den Anzug auch höchstpersönlich bei Forstner in Kärnten abgeholt.

Kostüm von Nemo, 2024 © Susanne Rakowitz

Nemo holte den Sieg 2024 für die Schweiz und hat im Dezember aus Protest gegen die Teilnahme Israels 2026 den Pokal zurückgegeben © Imago

Als Leihgabe vom Schweizer Fernsehen reiste das Outfit von Nemo, ESC-Gewinner 2024, an. „Ein Wunder, dass das die vielen Proben überlebt hat“, zeigt sich Vlassakakis verwundert. Legendär auch ein Stück aus dem Jahr 1998 – der Samtanzug von Guildo Horn. Selbst der üppige Umhang hat es nach Wien geschafft, aber musste andernorts verwahrt werden, er hätte schlichtweg die Vitrine gesprengt. Das passt in die ESC-Tradition, hier haben auch die Kostüme Sprengkraft.

Der Anzug von Guildo Horn © Susanne Rakowitz