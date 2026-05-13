Sie haben bereits lange Tradition beim Eurovision Song Contest: In kurzen Clips, den „Postkarten“, lernen die Kandidatinnen und Kandidaten des Liederwettstreits Orte oder andere Besonderheiten des jeweiligen Gastgeberlands kennen. Die Kurzvideos sind nicht nur unterhaltsam, sondern haben auch einen enormen Werbewert: Der ESC ist eines der größten Live-TV-Events der Welt, letztes Jahr verfolgten das Finale weltweit rund 166 Millionen Menschen – eine großartige Gelegenheit für eine globale Imagekampagne in eigener Sache.

Die „Postkarten“ funktionieren wie Mini-Werbespots vor einem Publikum, das sonst oft kaum klassische Tourismuswerbung konsumiert. Zu ihrem Werbewert gibt es zwar keine gesonderten Zahlen, aber zum Song Contest insgesamt schon: Die schwedische Tourismusorganisation bezifferte etwa den Werbewert des ESC 2013 insgesamt auf rund 1,1 Milliarden schwedische Kronen – damals etwa 125 Mio. Euro.

Diese Gelegenheit, das Land von seiner schönsten, sympathischsten und auch coolsten Seite zu zeigen, nutzt natürlich auch Österreich als Gastgeberland. Vorab machte der ORF noch ein großes Geheimnis daraus, was gezeigt wird – dass Graz aber in irgendeiner Form dabei sein würde, war sehr wahrscheinlich.

Georgier springen über die Grazer Dächer

Und schon im ersten Halbfinale war es soweit: Bzikebi aus Georgien bekamen eine „Postkarte“ aus der steirischen Landeshauptstadt und „träumten“ sich damit in die Murmetropole: Sie spazieren im Clip – nicht zur Nachahmung empfohlen! – über die Mauer beim Uhrturm, springen hinunter auf die bekannten und als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten roten Dächer, springen über das Zaha-Hadid-Haus, ruhen sich auf dem Dach des Kunsthauses aus und nehmen zum Schluss noch auf dem Geländer der Murinsel Platz.

Ein gelungener Mix aus dem historischen und dem modernen Graz – für den Bzikebi die Stadt aber nie besucht haben: Die Clips wurden nämlich allesamt in einer „Bluebox“ in einem Studio bei Schwechat gedreht, die Kandidatinnen und Kandidaten wurden für die Drehs dorthin eingeflogen, bekamen die Orte ihrer „Postkarten“ aber nicht persönlich zu sehen.

Keine Wiederholung im Finale

Glück brachte es Bzikebi leider nicht: Georgien schied schon im Halbfinale aus. Was leider auch für Graz schlecht ist – denn somit wird die Stadt im Finale wohl nicht mehr zu sehen sein.

Aus der Steiermark war außerdem der Altausseer See zu sehen, ihn hat Lion Ceccah aus Litauen „besucht“. Er hat es ins Finale geschafft, damit wird die „Postkarte“ auch am Samstag nochmals vor einem Millionenpublikum zu sehen sein.