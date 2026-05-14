Wenn am kommenden Samstag die Eurovision Fanfare erklingt, wird am Hans-Gasser-Platz gemeinsam mitgefiebert. Zwischen dem „Stern HGP“ und dem „Café Glück“ treffen sich ab 20 Uhr Eurovision-Fans, Nachtschwärmer und Neugierige zum offiziellen Eurovision Song Contest Public-Viewing. Spannend wird es ab 21 Uhr, wenn die Übertragung beginnt und der Platz zur Bühne für Musik, große Gefühle und Lieblingssongs wird.

Länderspezifische Outfits und Fahnen ausdrücklich erwünscht

Das Public-Viewing ist Teil der diesjährigen After-Work-Markets. Unter dem Motto „Shine like a Star“ sind Glitzer, funkelnde Accessoires und auffällige Details ausdrücklich willkommen. Viele Gäste sollen sich, so die Hoffnung der Gastgeber, passend zu ihrem Lieblingsland kleiden und damit für zusätzliche Stimmung sorgen.

Martin Pohl vom Stern HGP freut sich auf eine ähnlich gute Atmosphäre wie im Vorjahr, als beim Finale gemeinsam gefeiert wurde und JJ für Österreich gewann. Auch heuer erwartet er einen lässigen Abend, auch wenn ein österreichischer Sieg laut ihm wohl nicht noch einmal passieren werde. Sein persönlicher Favorit kommt dieses Jahr aus San Marino.

Martin Pohl und Ljubica Karajica machen auch heuer wieder gemeinsame Sache zum ESC-Finale © Helmuth Weichselbraun

Auch Ljubica Karajica vom Café Glück erinnert sich an die besondere Stimmung des vergangenen Jahres. „Musik verbindet die Menschen und wenn der ESC in Österreich stattfindet, müssen wir das unterstützen,“ hofft die Gastronomin auf zahlreiche Gäste. Ihren Favoriten will sie erst am Finalabend finden. Die Übertragung dauert bis ein Uhr.