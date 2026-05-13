Dass das Wohnen in Villach immer teurer wird, spüren auch Studierende, für die die Wohnungssuche oft zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen wird. Letztes Jahr hieß es von der FH Kärnten, dass sich internationale Studierende aufgrund des Wohnungsmangels immer öfter gegen Villach als Studienort entscheiden. Schon länger wird gemunkelt, dass ein Studentenwohnheim in der Innenstadt hier Abhilfe schaffen soll. Als Hoffnungsträger gilt das „Hotel Europa“. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.



Das große markante Eckgebäude in der Bahnhofstraße wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr als solches geführt. Mehrere Appartements werden zur Kurzzeitmiete angeboten, im Erdgeschoss befinden sich Geschäftsflächen. Seit August 2024 ist das Haus im Besitz der DDE Immobilien GmbH, als deren Geschäftsführer der Villacher Multiunternehmer Milojica (Miki) Aleksic fungiert. Nach weniger als zwei Jahren könnte es demnächst wieder einen Besitzerwechsel geben: Die Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft „Neue Heimat“ (Landeswohnbau Kärnten) verfolgt Pläne, das Gebäude zu kaufen und zu revitalisieren. Neben Kleinwohnungen für Studierende könnte hier auch Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen entstehen.

Gespräche noch nicht abgeschlossen

Aleksic bestätigt die laufenden Gespräche. Da diese aber noch nicht abgeschlossen sind, werden keine Details genannt. Auch die „Neue Heimat“ hält sich bedeckt. Fest steht jedoch, dass ein Antrag an den Wohnbauförderungsbeirat des Landes Kärnten gestellt wurde, um 64 Wohneinheiten auf das Stadtgebiet von Villach zu übertragen. Außerdem erklärte die Stadt Villach ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich finanziell mit bis zu einer halben Million Euro an dem Projekt zu beteiligen.

In das Projekt eingebunden werden soll auch die Fachhochschule Kärnten. „Die Gespräche befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium und es sind derzeit noch wesentliche Rahmenbedingungen und Details zu klären, wie und in welcher Form eine Unterstützung erfolgen könnte. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen zu einer finanziellen Beteiligung getroffen werden. Wir unterstützen aber diese Initiative, um leistbares studentisches Wohnangebot zu schaffen“, heißt es von Geschäftsführer Martin Waiguny.

Waiguny verweist auf die sehr angespannte Situation am Wohnungsmarkt, die sich durch den Ausbau von englischsprachigen Studienangeboten und dem damit einhergehenden Interesse internationaler Studierenden noch einmal verschärft. „Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird.“

Weiteres Projekt geplant

Um ein weiteres Projekt rund um studentisches Wohnen in Villach kümmern sich die Kärntner Projektentwickler Daniel Bednarzek und Michael Schnitzer von BSP Immobilien. Am Drausteig in Villach soll aus einem Bestandsgebäude ein Ort für Studierende entstehen. Ursprünglich war eine Fertigstellung im Herbst 2025 geplant, aktuell geht man davon aus, dass die ersten Studierenden ihre Wohnungen im Februar 2027 beziehen werden können.

Bednarzek, der auch eine Professur an der FH Kärnten innehält und Studiengangsleiter für Nachhaltiges Immobilienmanagement ist, erzählt auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: „Am Drausteig sollen zwischen 12 und 14 Studierende Platz haben, das Gebäude soll monofunktional für Studierendenwohnungen genutzt werden.“ Im Sinne der Internationalisierung der FH Kärnten in Villach, will man auch Kurzzeitmiete akzeptieren – „da tun sich Studierende aus aller Welt in Villach oft schwer“, so Bednarzek. Insgesamt investieren Bednarzek und Schnitzer rund 1,1 Millionen in das Projekt.