Die Mittelschule (MS) Arnoldstein wurde am Dienstag mit dem „Gorilla Freestyle Award 2026“ ausgezeichnet. Gewürdigt wurden damit zehn Jahre gelebte COOL-Unterrichtskultur. COOL steht für „Cooperatives Offenes Lernen“ – ein modernes Unterrichtskonzept, das selbstständiges, kooperatives und kompetenzorientiertes Lernen fördert. Die MS Arnoldstein ist die einzige COOL-Schule Kärntens und zugleich zertifizierte COOL-Impulsschule. Initiiert wurde das Projekt vor rund zehn Jahren vom ehemaligen Schulleiter Walter Millechner, der vor rund einem Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Gorilla ist ein mehrfach ausgezeichnetes Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, das Bewegung, gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensweisen miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensweisen.

Ein zehnköpfiges Gorilla-Team besuchte die Schule für die Preisverleihung und für Workshops mit den Schülerinnen und Schülern. Finanziert wurde die Award-Verleihung in Arnoldstein von der Edith-Haberland-Wagner Stiftung. Mit dem Gorilla Freestyle Award wurden erstmals auch österreichische Schulen ausgezeichnet. Schulen, die Freestyle-Sport und Gesundheitsförderung vorbildlich in ihren Schulalltag integriert haben.

Aus mehr als 25 österreichischen Schulen wurden zwei Schulen als Preisträger ausgewählt, neben der MS Arnoldstein auch die Sportmittelschule Kufstein. Mit dabei waren auch drei Gorilla-Botschafter; Profisportler, die im Rahmen der Verleihung ihr Können in Freestyle-Fußball, Breakdance und Freestyle-Frisbee zeigten. Unter den Ehrengästen befanden sich Bildungsdirektorin Isabella Penz, Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ), Gerhard Habich von der Personalvertretung Villach-Land und Schulqualitätsmanagerin Sabine Sandriesser.

Eine Schule, die Unterricht neu denkt

Seit zehn Jahren setzt die MS Arnoldstein auf das Unterrichtskonzept COOL. Ziel ist es, Unterricht offener zu gestalten, individuelles Lernen zu fördern und Schülerinnen und Schülern mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Im Mittelpunkt stehen selbstständiges, kooperatives und praxisnahes Lernen. Offene Lernformen, Projektarbeit, Teamteaching sowie fächerübergreifende Arbeitsaufträge sind heute fixer Bestandteil des Schulalltags. Fix verankert sind außerdem die tägliche Freiarbeit, digitale Lernformen sowie die Förderung von Teamfähigkeit, Selbstorganisation und Problemlösekompetenz. Lehrkräfte begleiten dabei zunehmend als Coaches und Lernbegleiter.

Freestyle-Equipment im Wert von 49.000 Euro

Im Rahmen der Verleihung erhielt die MS Arnoldstein nicht nur einen Pokal und eine Urkunde, sondern auch Freestyle-Sport-Equipment im Wert von rund 49.000 Euro – darunter ein mobiler Skatepark, 20 Skateboards, zehn Longboards, 20 Freestyle-Scooter, Fußbälle, spezielle Freestyle-Frisbees sowie Helme und Schutzausrüstung.

GORILLA ist ein mehrfach ausgezeichnetes Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche © KK/Gianna Die Casmirro

„Das ist wie das Sahnehäubchen“

Direktorin Wohlmuther zeigte sich bei ihrer Ansprache bewegt: „Dass wir heute diesen Preis entgegennehmen dürfen, hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen. Dass uns dafür jetzt der Gorilla Award verliehen wird, ist wie das Sahnehäubchen.“ Auch Bildungsdirektorin Isabella Penz würdigte die Schule: „Unglaublich, wie cool die MS Arnoldstein ist – in jeder Hinsicht. Dieser Award ist für das gesamte Kärntner Schulsystem eine große Ehre.“ Bürgermeister Reinhard Antolitsch bezeichnete die Schule als „Vorzeigeprojekt für ganz Kärnten“.

COOL als Modell für die Zukunft

Schulen, die die Qualitätskriterien des COOL-Konzepts erfüllen und sich zu kontinuierlicher Weiterentwicklung verpflichten, können sich als COOL-Partnerschule, COOL-Impulsschule oder COOL-Innovationsschule zertifizieren lassen. Die MS Arnoldstein trägt als zertifizierte COOL-Impulsschule eine besondere Rolle innerhalb dieser Community.

Mit dem Gorilla Freestyle Award 2026 wurde dieses Engagement nun auch offiziell ausgezeichnet.