Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr kam es auf der Tiroler Straße in Villach zu einem Verkehrsunfall. Ein 35 Jahre alter Pkw-Lenker übersah beim Linksabbiegen einen Mopedfahrer und traf diesen mit der vorderen linken Stoßstange. Der 16-Jährige wurde von seinem Moped geschleudert und kam auf dem Gehsteig zum Liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen ins LKH Villach gebracht.