Eine Zwölfjährige ist am Mittwochabend in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Pkw war in einem Kreuzungsbereich mit ihrem E-Scooter kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag bestätigt. Das Kind war gemeinsam mit einem weiteren Mädchen, das schwere Verletzungen erlitt, mit dem Roller unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang stand vorerst nicht fest.

Das zweite Mädchen auf dem E-Scooter wurde per Notarzthubschrauber nach Linz geflogen, hieß es auf Anfrage seitens der Polizei. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall nicht verletzt, berichtete der ORF Niederösterreich.