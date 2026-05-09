An sich war es ein Fußball-Feiertag in Leipzig, wäre da nicht die Trauer nach der Amokfahrt gewesen, der die Stadt vor fünf Tagen in Atem hielt. Deswegen wurde vor dem Schlager in der deutschen Bundesliga, den die Leipziger mit 2:1 gegen Leverkusen für sich entschieden und damit den erneuten Champions-League-Startplatz fixierten, auch eine Trauerminute abgehalten, in der die Fans wie die beiden Teams den Opfern gedachten.

Davor aber erinnerte man sich in Leipzig eines anderen Tages: Denn exakt vor zehn Jahren war den Leipzigern der Wiederaufstieg in die Bundesliga geglückt, damals unter Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick. Der ist wiederum in der Gegenwart erfolgreicher Teamchef des ÖFB-Nationalteams – schaute aber mit den Aufstiegshelden von 2016 in Leipzig vorbei und wurde dort vor der Fankurve gefeiert. Nicht zuletzt, weil sich Rangnick dabei auch in Fankappe und Fanjacke zeigte – in einer echten „Fankutte“, wie die Deutschen solche Jacken nennen.