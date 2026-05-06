Der steirische Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim langfristig verlängert und erhält in der Führungsetage des Fußball-Bundesligisten personelle Unterstützung. Daniel Förderer fungiert ab sofort als zweiter Geschäftsführer beim Tabellensechsten. Der 39-jährige Schicker formte die TSG seit seinem Amtsantritt im Oktober 2024 gemeinsam mit Trainer Christian Ilzer wieder zu einem deutschen Fußball-Bundesliga-Spitzenteam.

Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr hat der Verein nun zwei Spieltage vor dem Saisonende einen internationalen Startplatz bereits sicher und darf noch auf das Erreichen der Champions League hoffen. „Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Club in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten“, lobte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp die Arbeit von Schicker.

Künftig zwei Geschäftsführer bei der TSG

Schicker hatte zu Beginn des Jahres - auch dank der Unterstützung von Hopp - einen internen Machtkampf bei der TSG gewonnen und eine drohende Abberufung durch die mittlerweile entmachtete Vereinsopposition abgewendet. Im Zuge der monatelangen Querelen hatten die Geschäftsführer Markus Schütz, Frank Briel und Tim Jost ihre Posten räumen müssen. Die Vertragsverlängerung mit Schicker sei „ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen“, bekräftigte Hopp nun. Förderer, der seit Februar dieses Jahres bereits als externer Berater für den Verein tätig war, soll den kaufmännischen Bereich verantworten und sich zudem um die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales kümmern.