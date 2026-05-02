Der FC Schalke 04 hat unter Trainer Miron Muslić die Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Ein 1:0-Sieg im Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf reichte den Gelsenkirchenern, um bereits zwei Runden vor Saisonende den Aufstieg zu fixieren, die „Knappen“ sind nicht mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Kapitän Kenan Karaman ließ mit seinem Goldtor (15.) die Aufstiegsparty für S04 steigen. Schalke spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga – und schrammte im Vorjahr nur knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei.

Doch Muslić, der in jungen Jahren mit seiner Familie aus Bosnien nach Österreich geflohen und in Tirol aufgewachsen war, formte aus dem Krisenverein im Eiltempo einen Aufstiegsaspiranten. Vor allem die Arena auf Schalke erwies sich als echte Heimfestung. Neben dem früheren Ried-Trainer feierte auch Dejan Ljubicic. Der Wiener war erst im Winter von Dinamo Zagreb zu den Königsblauen gewechselt und überzeugte in den vergangenen Wochen als Torschütze und Assistgeber.

Als in Gelsenkirchen nach sechsminütiger Nachspielzeit um 22:24 Uhr der ersehnte Schlusspfiff ertönte, kannten die Emotionen sowohl auf dem Rasen als auch auf der Tribüne bei den bekannt enthusiastischen Fans der Königsblauen kein Halten mehr. Der befürchtete, aber unerwünschte Platzsturm blieb aber aus.

„Wir haben lange auf den Moment gewartet. Der Verein, die Stadt. Wir haben schwerere Jahre hinter uns. Unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ich bin unendlich stolz“, meinte Kapitän und Matchwinner Karaman, der sichtlich mit den Emotionen zu kämpfen hatte.

Und der Trainer? Muslić betete zunächst auf dem Rasen, erst dann jubelte er vor der Kurve, genoss die Ovationen und die Sprechgesänge der Fans, die seinen Namen skandierten und meinte dann auf Sky: „Wir haben den Schalke-Fans etwas gegeben, was irgendwie verloren war. Dieses heilige Band zwischen Schalke-Fans und der Mannschaft.“ Was der Aufstieg bedeutet, war schon vor diesem Spiel absehbar. Schon in den Mittagsstunden war Gelsenkirchen im Ausnahmezustand, schon ab 16 Uhr zogen zehntausende Schalker Fans die über drei Kilometer zum Stadion, das Spiel selbst begann aber erst um 20.30 Uhr – vor über 60.000 Fans.