Am Samstagvormittag kam es in Graz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Radfahrer kollidierte mit einer Motorradlenkerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die 17-jährige Lenkerin war gerade auf der Neudorfer Straße in Richtung Murfelder Straße unterwegs. Als sie die Eichbachgasse geradeaus überqueren wollte, fuhr der 77-jährige Grazer plötzlich mit seinem Fahrrad in die Kreuzung ein. Der Mann dürfte dabei eine Stopptafel übersehen haben.

Teenager konnten Sturz vermeiden

Im Kreuzungsbereich kollidierten der Mann und die Teenagerin. Der Pensionist zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, einen Helm trug er beim Unfall nicht. Das Rote Kreuz brachte den Mann ins LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die 17-Jährige sowie ihre 16-jährige Beifahrerin kamen nicht zu Sturz. Sie erlitten jedoch beim Unfall leichte Prellungen.