Zwei Saisons in Serie ohne Meisterschaft, Cupsieg und Champions-League-Triumph. Das passierte Real Madrid zum bisher letzten Mal in den Spielzeiten 2008/09 und 2009/10. Sollten die „Königlichen“ heute (21 Uhr, DAZN live) den ersten „Clasico“ im Camp Nou seit mehr als drei Jahren nicht gewinnen, würde sich der FC Barcelona erneut zum Meister krönen. Es wäre das negative i-Tüpfelchen auf einer Real-Saison, die völlig unter den Erwartungen enden wird. Nach Transfers in Höhe von fast 170 Millionen Euro im Sommer und der Bestellung von Xabi Alonso als neuen Cheftrainer sollte der Angriff auf die Spitze erfolgen. Im Jänner war die Amtszeit Alonsos nach angeblichen Unstimmigkeiten mit den Spielern schon wieder vorbei, Alvaro Arbeloa übernahm.

Doch unter dem 43-Jährigen wurde die Situation nicht besser. Im Gegenteil: In der Liga beträgt der Rückstand auf den großen Rivalen vier Runden vor Schluss elf Punkte, im Cup gab es ein blamables Achtelfinal-Aus gegen den Zweitligisten Albacete und in der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Bayern Schluss. Außerdem mehrten sich in den vergangenen Wochen die Berichte über Disziplinlosigkeiten verschiedener Spieler. Dies gipfelte darin, dass sich Federico Valverde bei einer Rangelei mit Aurelien Tchouameni am Kopf verletzte und damit für das heutige Duell ausfällt. Beide Akteure erhielten eine Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro. „Meine Spieler haben ihren Fehler eingesehen, ihre Reue zum Ausdruck gebracht und um Vergebung gebeten“, versicherte Arbeloa.

Während also bei den Madrilenen der Haussegen schief hängt, ist bei den Katalanen Partystimmung angesagt. Die Elf von Hansi Flick gewann 22 der vergangenen 24 Ligaspiele und könnte mit einem Punktgewinn erstmals seit 2019 den Ligatitel erfolgreich verteidigen. „Für mich ist es das Wichtigste, die Liga zu gewinnen. Und wenn das gegen Real gelingt, umso besser“, sagte Raphinha, der nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung steht.