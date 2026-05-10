Die Erfahrung ist da, aber erstmals seit 30 Jahren kann man die wesentlich schärferen Vorschriften beim Mürzer Triathlon heuer nicht mehr erfüllen. Das Rennen wäre am 27. Juni als Landesmeisterschaft über die Bühne gegangen. „Die Auflagen sind uns zu hoch“, sagt Florian Heumann, Obmann des Mürzzuschlager Vereins „Fun Sports Tri-Team“.

Konkret geht es darum, dass die Lahnsattel-Bundesstraße (B 23) während des Rennens komplett gesperrt werden müsste. „Wir würden 140 zusätzliche Streckenposten benötigen, das stemmen wir nicht.“ Er stellt sich die Frage, warum man den Abschnitt jahrelang befahren konnte und heuer plötzlich alles anders bewertet wird.

Im Wettkampfmodus könne man nicht erwarten, dass sich alle Teilnehmer zu 100 Prozent an die Straßenverkehrsordnung halten, meint die Behörde © KLZ / Albert Formanek

Bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag verweist man auf die Baubezirksleitung, wo die Sachverständigen angesiedelt sind. Behördenleiter Bernd Pitner: „Es werden dort rund 250 Teilnehmer erwartet, die im Wettkampfmodus unterwegs sind.“

Man könne nicht davon ausgehen, dass sich alle zu 100 Prozent an die Straßenverkehrsordnung halten. „Auch zum Schutz der Teilnehmer selbst“, wie er betont. Da werde natürlich auf die Zeit geschaut und überholt, auf der Strecke befinden sich aber gleichzeitig Zebrastreifen und Fußgänger, viele Ein- und Ausfahrten, der Tunnel „Totes Weib“ und andere Verkehrsteilnehmer.

Schwere Unfälle

Zu viele Vorfälle habe es in den vergangenen Jahren schon gegeben, meint Pitner. Er erinnert etwa an den deutschen Triathleten, der bei einem Rennen in der Südoststeiermark mit einem Auto kollidierte und seither querschnittsgelähmt ist.

Heumann kennt die Fälle auch, betont aber ausdrücklich: „Bei uns ist nie etwas passiert.“ Vielmehr habe die Behörde für den Mürzer Triathlon Ausweichstrecken vorgeschlagen, die er für zu gefährlich halte. „Da sind Straßen oder Abschnitte zu schmal, so etwas würde ich nicht machen.“

Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt

Die Einhaltung der Verkehrsregeln habe auch in der Vergangenheit funktioniert, mehr noch: „Wir haben Beobachter auf Motorrädern, die kontrollieren, ob sich alle an die Straßenverkehrsordnung halten. Wer das nicht tut, wird disqualifiziert.“

Die Teilnehmer am Mürzer Triathlon würden sich sehr wohl an die Verkehrsregeln halten. „Sonst wird man disqualifiziert“, so der Veranstalter © KLZ / Albert Formanek

Den Bescheid, den, darauf legt Pitner Wert, nicht die Baubezirksleitung, sondern die Bezirkshauptmannschaft erlasse, hat der Verein beim Landesverwaltungsgericht beeinsprucht. Im Juni veranstaltet man statt des Triathlons nun einen Aquathlon.

Beim Fußball stellt der Staat Hunderte Polizisten

Das Thema hat auch bei unseren Lesern für Reaktionen gesorgt. In einer Zuschrift von Peter Bacun vom „KSV Tri-Team“ Kapfenberg heißt es: „Anscheinend wird Triathlon bzw. Duathlon von den involvierten Behörden als reine ‚Randsportart‘ betrachtet, die es nicht wert ist, beachtet bzw. gefördert zu werden.“

Die Veranstalter würden nicht unterstützt und müssten für alle Aufwendungen selber aufkommen, dementsprechend hoch seien die Gebühren für die Anmeldung. „Ganz anders der Fußballsport. Hier werden bei nicht wenigen Spielen Dutzend- bis Hundertschaften von Exekutivbeamten zur Sicherung (Trennung der rivalisierenden Fanclubs) aufgewandt. Was das der steuerzahlenden Bevölkerung kostet, möchte ich mir nicht ausmalen.“

Er sei auch Fan des Fußballsports und glaube, dass jede Sportart ihre Berechtigung habe. „Deshalb sollten auch Veranstalter eines Triathlons unterstützt und nicht behindert werden.“