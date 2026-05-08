Zu ihrem ersten Arbeitstag in das Tourismusbüro in Pöllau reiste Anja Gleichweit aus Hartberg mit dem Rad an. Kein Wunder, die 32-Jährige ist nicht nur leidenschaftliche Radfahrerin und Mountainbikerin, sondern seit Anfang Mai Radtouristikerin des Tourismusverbandes Oststeiermark. Mit Anna Fink (die Birkfelderin hat die Position bereits seit drei Jahren inne) ist sie für die Bewerbung des Radtourismus in der Region zuständig.

Anna Fink bei einer Ausfahrt in der Oststeiermark © Jayden Gynes

Davor hat die gebürtige Staudacherin, die in Hartberg wohnt, zwei Jahre beim Österreichischen Radsportverband gearbeitet. Radfahren ist die große Leidenschaft seit ihrer Kindheit, in St. Jakob im Walde bestritt sie ihr erstes Mountainbikerennen. 2017 absolvierte sie eine Ausbildung zum Rad-Guide und führt Rad- und Mountainbike-Touren quer durch die Oststeiermark. Seit sechs Jahren organisiert sie Rad-Camps, um vor allem Frauen zum Radfahren zu motivieren.

Anna Fink und Anja Gleichweit beim Gravel-Biken © Markus Lang-Bichl

Verein von Frauen für Frauen

„Ich hätte mir als Kind eine Freundin gewünscht, um gemeinsam zu trainieren oder Ausfahrten zu unternehmen“, erklärt die 32-Jährige. Aus den Camps wuchs die „Female Cycling Base“, ein Verein von Frauen für Frauen, die Radfahren und Triathlon lieben. „Egal ob Einsteigerin oder erfahrene Wettkampfsportlerin, wir motivieren uns, geben uns gegenseitig Selbstvertrauen“, erklärt Gleichweit.

Anja Gleichweit ist Gründerin der Female Cycling Base © Magdalena Spitzer

Regelmäßig trifft man sich zu Radtouren, zwei bis drei Mal im Jahr zu Camps. Das Miteinander steht im Vordergrund. Die Nachfrage ist riesig, in den vergangenen zwei Jahren wuchs der Verein auf 250 Mitglieder österreichweit.

Bei den Ausfahrten gilt „Team über Ego“ © Female Cycling Base

Warum es so einen Verein rein für Frauen braucht? „In gemischten Gruppenausfahrten denken viele Frauen im direkten Vergleich mit Männern, sie seien zu schlecht oder zu schwach, wenn sie langsamer sind. Das ging mir oft auch so. Bei uns ist das Tempo nicht so wichtig. Bei uns gilt der Leitspruch ‚Team über Ego‘“, so Gleichweit.

Vor kurzem wurde eine eigene Mädchengruppe ins Leben gerufen © Female Cycling Base

Ihr geht es vor allem um die Sichtbarkeit von Frauen im Radsport. „Es ist noch immer ein sehr männerdominierter Sport. Es braucht mehr weibliche Vorbilder und Trainerinnen. Wenn man nicht ganz unten ansetzt, wird sich das nicht ändern“, erklärt sie. Darum hat sie eine eigene Mädchengruppe, die „Female Cycling Base Next Gen“, ins Leben gerufen. Einmal pro Woche wird am Trainingsgelände des FC Donald in Unterfladnitz (St. Ruprecht an der Raab) trainiert.

Rad-Boom in der Oststeiermark

Zurück zum Radtourismus: Der hat in der Oststeiermark in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. „Bett + Bike“-Betriebe schießen wie Schwammerl aus dem Boden. 43 zählt die Oststeiermark und liegt damit an steirischer Spitze. Der Fokus soll auf den Ausbau der Infrastruktur mit guter Beschilderung, aber auch auf den Ausbau von Mountainbike-Möglichkeiten liegen, wie Anna Fink weiß: „Vor kurzem wurde erfolgreich die Mountainbike-Area in Gleisdorf eröffnet. Ende Mai folgt die Funbase auf der Sommeralm.“

Anja Gleichweit am Bike © Magdalena Spitzer

Neue Touren sollen entstehen. Das Ziel: „Eine Verbindung zwischen Almenland, Joglland und den steirischen Wexl Tails zu schaffen, sodass man durchgehend am Bike unterwegs sein kann“, so die 34-jährige Birkfelderin. Auch die Bewerbung von sogenannten Highlighttouren sowie diverse Leader-Projekte stehen am Plan. Wie soll die Radregion Oststeiermark in zehn Jahren wahrgenommen werden? „Wir werden nie das Saalbach der Steiermark werden, aber das wollen wir gar nicht. Die Qualität soll passen.“

Wo zieht es die beiden Radtouristikerinnen in ihrer Freizeit hin? „Auf den R8 Feistritztalradweg Richtung Stubenberg oder auf den Abschnitten des Großen Jogls“, erzählt Fink. Und Gleichweit sagt: „Für mich geht es oft auf den Gipfel des Masenberges.“