Der Verein in Mürzzuschlag nennt sich „Fun Sports Tri-Team“, besteht aus rund 50 ehrenamtlichen Mitgliedern und hat sich in der Triathlonszene dennoch einen Namen gemacht. Heuer sollte bei seinem traditionellen Sommerbewerb gleich die Steirische Meisterschaft mitausgetragen werden.

Obmann Florian Heumann ist selbst begeisterter Triathlet © zVg

Erfahrung hätte die Mannschaft ja, schon seit 31 Jahren wird dort ein traditioneller Triathlon veranstaltet. Alles schien bereit für den großen Tag Ende Juni. Doch dann kam es anders: „Uns wurde von der Behörde mitgeteilt, dass wir eine Vollsperre der Lahnsattel-Straße (B 23) machen müssen. Dies bedeutet rund 140 zusätzliche Streckenposten“, erklärt Obmann Florian Heumann.

Bei jeder Anrainerausfahrt bzw. Zufahrtsstraße müsse jemand stehen. „Das ist für einen kleinen Verein wie den unseren einfach nicht machbar.“ Ärger gibt es auch unter Sportlern: „Warum muss man die Auflagen so in die Höhe schrauben? Über Jahrzehnte hat das gut funktioniert. Damit bringt man durch Bürokratie die Veranstaltungen ehrenamtlicher Helfer um“, heißt es.

„Verlassen uns auf Amtssachverständige“

Bezirkshauptmann Bernhard Preiner erklärt, dass die Bezirkshauptmannschaft zwar die rechtliche Seite beurteile und Bescheide erstelle. „Bei den inhaltlichen und technischen Fragen, verlassen wir uns jedoch voll auf die Amtssachverständigen. Hier können sich Auflagen im Lauf der Zeit auch ändern.“

Bernhard Preiner. Bezirkshauptmann von Bruck-Mürzzuschlag © Ulf Tomaschek

Bei der Baubezirksleitung, wo die Sachverständigen arbeiten, war bis Redaktionsschluss niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Man hört jedoch, dass – nicht zuletzt aufgrund früherer Unfälle bei anderen Veranstaltungen – Straßensperren künftig zum Stand der Technik erhoben werden sollen.

Für Radrennen kann Heumann das verstehen. „Die starten als Gruppe, nehmen den ganzen Platz auf der Straße in Anspruch. Bei einem Triathlon ist es hingegen sogar verboten, im Windschatten des Vorderen zu fahren. Hier streckt sich das Starterfeld über einen Zeitraum von etwa 45 Minuten.“

Gang zum Landesverwaltungsgericht

Um nicht gänzlich ohne Veranstaltung dazustehen, wird nun am 27. Juni ein Aquathlon (Schwimmen und Laufen) veranstaltet.

In der Sache will der Verein hart bleiben: Man werde sich an das Landesverwaltungsgericht wenden und die Causa beeinspruchen. „Danach wissen wir, ob es in Zukunft möglich sein wird, auch als kleinerer Verein Veranstaltungen zu machen.“