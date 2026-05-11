Es ist eine längere Myriade an körperlichen und verbalen Entleisungen wegen derer sich ein 15-Jähriger am Landesgericht Leoben vor Strafrichterin Sabine Anzenberger verantworten muss. Seinen Schulkolleginnen in der Oberstufe soll er wüst beschimpft haben, mehrmals fiel die Drohung, sie abzustechen. Noch dazu soll er einen Amoklauf angekündigt und zwei seiner Klassenkolleginnen mit einem Tritt und einem Faustschlag attackiert haben.

Die Drohungen seien aber nicht an die Mädchen gerichtet gewesen: „Er hat sie nicht gegenüber den Mitschülern getätigt, sondern in einem Spiel, das er während der Pause am Handy gespielt hat“, erklärt sein Verteidiger. Da möchte Anzenberger gleich mehr wissen: „Was spielen Sie da für ein Spiel?“ „Brawl Stars“, antwortet der Angeklagte und sorgt bei der im Saal zuschauenden Schulklasse für wissende Blicke. „Und dort sagen sie rein, dass sie einen Amoklauf begehen werden?“, hakt die Richterin nach. „Das war aus der Emotion heraus, weil meine Mitspieler so schlecht waren. Es gibt da aber keinen Voice-Chat“, meint der 15-Jährige.

„Nazistische und rassistische Sachen“

Seine Schulkolleginnen habe er nur beleidigt. „Ich hab‘ nazistische und rassistische Sachen gesagt“, meint der junge Mann, dem es während der Befragung immer wieder die Sprache verschlägt: „Zum Beispiel halt, dass das Land, wo sie herkommen, Müll ist.“ Seine Mitschülerinnen, die als Zeuginnen vernommen werden, wissen aber auch von weiteren derben Beleidigungen zu berichten.

„Er hat gesagt, dass ich so eine Person bin, die in Zukunft vergewaltigt wird, und dass Hitler mich gemocht hätte, weil ich blond bin“, erzählt eine von ihnen. Wegen derartiger Beleidigungen läuft noch ein separates Ermittlungsverfahren gegen den 15-Jährigen. Zum Vorwurf des angedrohten Amoklaufs und des Abstechens wissen die Schülerinnen unterschiedlich viel – manche wollen diese Aussagen direkt gehört haben; anderen wurde davon erzählt.

„Er hat mir in die Augen geschaut“

Mühsam versucht Anzenberger dennoch, die Vorfälle mit den Mädchen zu rekonstruieren. „Wie war das mit dem Abstechen?“, fragt sie eine 15-Jährige, die nach Meinung der Richterin glaubhaft schildert: „Ich und meine Freunde sind zusammengesessen, er ist dann ins Gespräch gekommen und hat gesagt, dass er uns abstechen wird.“ „Und beim Amoklauf?“ „Im Dezember hat er gesagt, dass er einen plant, im Jänner dann, dass er ihn wirklich machen wird.“

Ein Handy habe er dabei nicht in der Hand gehabt: „Er hat uns in die Augen geschaut“, so die Zeugin. Mit dieser und den anderen Zeugenaussagen konfrontiert, sagt der Angeklagte mit einem Schluchzen: „Es tut mir leid, was ich alles gesagt habe. Das Verhalten war nicht in Ordnung.“ „Wenn das Wort Amoklauf in einer Schule fällt, läuten immer die Alarmglocken“, meint sein Anwalt und erläutert: „Es waren aber doch einige Widersprüche in den einzelnen Aussagen.“

4 Monate bedingt

Seiner Bitte um einen Freispruch kommt Anzenberger letztendlich nicht nach und verurteilt den 15-Jährigen zu vier Monaten Haft, bedingt auf drei Jahre. „Solche Aussagen sind nicht gefragt, mein lieber Herr. Sie bekommen auch eine Bewährungshilfe, die wird sich das mit Ihnen anschauen müssen“, sagt sie und warnt: „Wenn Sie die Termine dort nicht wahrnehmen, dann sperre ich Sie ein.“

Nach Rücksprache mit seiner Mutter und seinem Verteidiger nimmt der 15-Jährige das Urteil an. Die Staatsanwältin verzichtet auf Rechtsmittel, der Schuldspruch ist somit rechtskräftig.