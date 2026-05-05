Ob er sich Anleihen an seinen Landsmann Jimi Blue Ochsenknecht, der sich letzten Herbst wegen eines ähnlichen Vergehens in Innsbruck verantworten musste, genommen hat, ist nicht bekannt. Der Fall eines deutschen Staatsbürgers, der am Dienstag am Landesgericht Leoben verhandelt wurde, weist aber Parallelen auf.

Der Mann soll zwischen Dezember des Vorjahres und Februar dieses Jahres in zahlreichen Hotels genächtigt, ohne dafür bezahlt zu haben. Auch die Rechnung für ein Mietauto blieb er schuldig. Auf der höchsten offenen Rechnung blieb ein Vier-Sterne-Superior-Hotel im oberen Ennstal sitzen. Für einen längeren Aufenthalt inklusive Schönheitsbehandlungen fielen über 11.000 Euro an.

Angeklagter bekennt sich schuldig

„Wenn man sich Ihre Reise durch Österreich anschaut, dann wird man blass vor Neid“, hält Richter Peter Wilhelm eingangs fest. Und man kann ihm nur zustimmen. Umfasste der Trip doch neben dem bereits erwähnten Aufenthalt im Ennstal etwa auch einen Wellnessaufenthalt in einer niederösterreichischen Therme und einen Kurzurlaub in einem oststeirischen Boutique-Hotel.

Ihr Mandant werde sich geständig zeigen, kündigt die Verteidigerin des 47-Jährigen an. Er bereue seine Taten, habe sich aber durch eine Bekannte, in die er sich verliebt habe, vom richtigen Weg abbringen lassen. „Fühlen Sie sich schuldig?“, will der Richter dann vom Angeklagten wissen. „Ja, definitiv“, antwortet dieser.

Aus welchem Grund er nach Österreich gekommen sei, fragt der Justizvertreter den deutschen Staatsbürger. „Es war schon immer mein Traum, hier zu leben“, antwortet dieser. Den er während eines Haftfreigangs in seinem Heimatland Wirklichkeit werden ließ. „Da sind noch 427 Tage im Gefängnis offen“, merkt Wilhelm an.

„Sie sind relativ gfeanzt aufgetreten“

Statt Gefängnis in Deutschland gab er jedoch lieber den Zampano in Österreich. Und trat dabei mitunter „relativ gfeanzt auf, wie man in Österreich sagt“, so der Richter mit Verweis auf ein Mail an den geschädigten Betrieb aus dem Ennstal. „Sie haben bereits gewusst, dass Sie nicht bezahlen werden, beschweren sich darin aber trotzdem noch über angebliches Fehlverhalten von Mitarbeitern. Und in einem anderen Hotel sind Sie abgereist, weil Sie angeblich einen Todesfall hatten. Warum macht man das?“

„Ich war eigentlich auf einem guten Weg“, rechtfertigt sich der Angeklagte, „dann aber habe ich diese Frau kennengelernt.“ Ob jetzt diese Bekanntschaft aus einem Speedating in Wien, die er ganz offensichtlich mit einem Luxusleben beeindrucken wollte, schuld an seinen Taten sei, will Richter Wilhelm daraufhin wissen. „Nein“, beeilt sich der Mann zu versichern, „die Entscheidungen habe ja ich getroffen.“

Dreijährige Haftstrafe

Der Angeklagte wird schlussendlich wegen Betrugs schuldig gesprochen und fasst eine dreijährige Haftstrafe aus. „Sie haben beeindruckende 15 einschlägige Vorstrafen in Deutschland, dort außerdem Ihre Haft abgekürzt, das alles sind Erschwernisgründe, Ihr Geständnis ist der einzige Milderungsgrund“, führt der Richter aus.

Zu den drei Jahren hinter rot-weiß-roten schwedischen Gardinen könnten aber auch noch weitere 14 Monate hinter schwarz-rot-goldenen kommen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach Ihrer Haft hier nach Deutschland ausgeliefert werden, ist gegeben“, merkt Wilhelm noch an. Und schließt beinahe beeindruckt: „Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten jemanden gesehen, der mit so einer Masche durch die Gegend zieht.“