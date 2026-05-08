Es ist ein Desaster, das sich längst ankündigte: Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien setzte es für die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Verluste. Was in England amtlich ist, dürfte sich in Schottland und Wales fortsetzen (dort wurde noch ausgezählt).

„Ergebnisse hart, sehr hart“

„Die Ergebnisse sind hart, sehr hart, und daran lässt sich nichts beschönigen“, ließ Starmer wissen – dabei ist er für viele das Problem: Bleibt er im Amt, und das scheint er mit den Worten „Ich werde nicht aufgeben“ zu signalisieren, könnte er die Partei mit in den Abgrund reißen: Ian Lavery , immerhin Ex-Vorsitzender der Labour-Partei, formulierte gegenüber der BBC drastisch, der Premierminister könnte „Labour töten“, sofern er nicht zurücktritt.

Der Mann der Stunde ist der einstige Brexit-Einklatscher Nigel Farage, der mit seiner Anti-Migrationspartei Reform UK in einigen Wahlkreisen die Absolute schaffte und „historischen Wandel“ witterte. Nach Auszählung von 73 der 136 Gemeinden in England verzeichnete die Partei des Rechtspopulisten mehr als 636 gewonnene Mandate in kommunalen Gremien, Labour verlor indes über 456 Sitze.

Auch parteiintern isoliert

Starmer ist parteiintern isoliert und nach Fehltritten ein Auslaufmodell, das noch im Amt ist, aber keine Macht mehr besitzt. Für die britische Politologin Melanie Sully gibt es zwei mögliche Szenarien für Labour. Erstens: Abschied vom „PM“ auf Raten bis zum Labour-Parteitag im Herbst. Alternativen wären die einflussreiche Ex-Vize-Premierministerin Angela Rayner, Manchesters Bürgermeister Andy Burnham oder Gesundheitsminister Wes Streeting. Zweitens: Hochrangige Labour-Minister montieren Starmer schon früher ab.

Sully: „Wenn die Partei auch Wales verliert, kommt Szenario zwei ins Spiel, weil Wales mit vielen Bergarbeitern Herz und Seele der Partei ist, zudem sind führende Labour-Politiker aus Wales. Schottland dito.“