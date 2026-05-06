„Change“, elementaren Wandel in Großbritannien, hatte Keir Starmer seinen Landsleuten bei den Unterhauswahlen 2024 versprochen. Die Frustration mit den Konservativen und die gleichzeitige Spaltung der politischen Rechten durch Nigel Farage trugen dem Labour-Vorsitzenden damals ein klares Regierungsmandat ein.

Keine zwei Jahre später aber ist vom Zuspruch für Labour und für Starmer wenig geblieben. Die Mitte-links-Partei ist in den Umfragen um fast die Hälfte, auf 19 Prozent, abgestürzt. Damit liegt sie bereits acht Prozent hinter Farages Rechtspopulisten. Der Premierminister selbst ist so unpopulär, wie es kein Regierungschef vor ihm je war. Bei den Kommunal- und Regionalwahlen, die an diesem Donnerstag in weiten Teilen Englands stattfinden, muss die Labour Party nun fürchten, nahezu drei Viertel ihrer bisherigen Mandate zu verlieren. Und in Wales, wo am selben Tag das walisische Parlament neu gewählt wird, droht der Partei sogar eine Niederlage von geradezu historischer Dimension. Dort dürfte die Partei erstmals ihre dominierende Stellung einbüßen – und womöglich auf dem dritten Platz landen, noch hinter der walisischen Nationalpartei Plaid Cymru und Farages Reform UK.

Abstieg der Großen

In London und anderen größeren Städten wiederum werden bisherige Labour-Wähler, wenn man den Umfragen glauben darf, ihre Stimmen massenhaft den Grünen geben, die sich neuerdings erfolgreich als progressive Alternative radikaleren Zuschnitts präsentieren. Nicht profitieren werden vom Unmut über Labour jedenfalls die Konservativen, denen die Nation 14 Jahre Austerität und Turbulenzen noch nicht vergeben hat.

Keiner der beiden „etablierten“ Parteien, die sich traditionell an der Regierung abgewechselt haben, trauen es die Wähler offenbar noch zu, dem aktuellen Rekordanstieg der Lebenshaltungskosten und der wachsenden Armut etwas entgegensetzen zu können.

Damit steht die britische Politik vor einem Wandel, den man sich früher auf der Insel kaum hätte vorstellen können. „Das Zwei-Parteien-System“, erklärt der prominente Politologe Vernon Bogdanor, „steht unter größerem Druck als je zuvor“. Für viele Kollegen Bogdanors ist die Tradition schon jetzt „mausetot“.

Farage liegt weit vorne

Tatsächlich liegt Nigel Farages Rechtspartei Reform UK in der Gunst der Wähler schon weit vor sämtlichen anderen Parteien. Die Grünen, auf der Linken, und die Liberaldemokraten als moderate Mitte-Partei, haben sich ebenfalls als ernsthafte Rivalen Labours beziehungsweise der Tories entpuppt. Dazu kommt Plaid Cymru in Wales und die Schottische Nationalpartei SNP, der bei der ebenfalls am Donnerstag stattfindenden Parlamentswahl erneut die besten Chancen eingeräumt werden. Großbritannien trete offenbar in „eine Ära der Siebenparteien-Politik“ ein, urteilt jetzt – selbst verblüfft – die „Financial Times“.

Bisher habe man noch darüber gelacht, dass etwa im Parlament der Niederlande 17 Parteien säßen, meint dazu der Politologe Simon Hix. Nun werde man Zeuge „der Hollandifizierung der britischen Politik“. Was für die Briten umso ungewöhnlicher ist, als das für ihr Land typische Mehrheitswahlrecht, das keinen Proporz kennt, die „kleineren“ Parteien im Lande stets klein zu halten wusste. Entsprechend konzentrierte sich immer alles auf den Wettstreit der „Großen“. Bei den Unterhauswahlen 1951 entfielen auf Labour und Tories zusammen 97 Prozent aller Stimmen, 2017 waren es immerhin noch mehr als 80 Prozent. Aktuell können die alten Kontrahenten dagegen mit nicht viel mehr als einem Drittel aller Stimmen rechnen.

Sollten sich nun auch in Wales die Nationalisten durchsetzen, würde das zudem bedeuten, dass erstmals in Cardiff wie in Edinburgh die Befürworter einer Abkoppelung von England das Sagen haben. Die Verteidiger des Status Quo haben damit auch noch mit echten Gefahren für den inneren Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs zu tun. An so viel Wandel hatte Keir Starmer wohl nicht gedacht, als er seinem Land im Juli 2024 „change“ versprach.