In ihrem Büro hängen Bilder von Richie Klammer, Helga Druml und Künstlern des „Atelier de La Tour“. Und am Abend steht der Besuch von „Hello, Dolly“ im Stadttheater Klagenfurt auf dem Programm, das sehr dicht geworden ist, seit Gaby Schaunig (SPÖ) das Kulturreferat übernommen hat. Derzeit trudeln ständig neue Einladungen ein, „manchmal für vier Termine am gleichen Tag“, erzählt sie. Ihr langjähriges Abo für das Stadttheater behält sie weiterhin, schließlich kann es schon vorkommen, dass sie Vorstellungen mehrfach besucht. Das „Rheingold“ etwa, erzählt Schaunig, hat sie sich am Stadttheater Klagenfurt gleich dreimal angeschaut.