In der Baugrube zeigen sich schon Fortschritte, denn nach dem symbolischen Spatenstich soll es in Althofen schnell gehen. Bis Ende des Jahres soll das neue Ausbildungszentrum samt Betriebskantine stehen.

„Im Frühjahr 2027 werden alle Lehrlinge dann übersiedeln. Direkt am Firmengelände ist ein häufigerer und direkter Austausch mit den Mitarbeitern möglich, zumal wir die neueste Ausstattung in die Lehre einbauen können, um auf dem aktuellen Stand der Technik ausbilden zu können“, schildert Roman Lobner, Ausbildungsleiter bei der Flex.

Insgesamt werden sechs Millionen Euro in den neuen Campus mit neuem Restaurant im Erdgeschoss investiert. „Das ist ein erfreuliches Bekenntnis zum Standort. Die Investition geht in unser größtes Kapital, nämlich die eigenen Mitarbeiter“, betonte Flex-Althofen-Geschäftsführer Martin Reiner. Dass ein US-Konzern mit über 100 Standorten und 140.000 Mitarbeitern weltweit diese Summe in Kärnten investiert, obwohl dadurch nicht unmittelbar der Umsatz steigen wird, habe man sich mit Weiterentwicklungen verdient.

Fast 100 Lehrlinge in Ausbildung

Nach einer wirtschaftlichen Durststrecke, in der Beschäftigte entlassen werden mussten, ist Flex Althofen wieder auf Wachstumskurs. „Für die neuen Leistungsmodule, die wir für KI-Rechenzentren herstellen, gibt es einen laufenden Großauftrag über 30 Millionen Euro, wobei heuer noch zwei Folgeaufträge für die nächste Generation dieser Technologie hinzukommen“, so Reiner über das neue Geschäftsfeld. Insgesamt stabilisiere sich die Marktlage wieder, in der Medizintechnik verzeichnet man neue Projekte.

Das bedeute auch, dass man heuer noch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen will, 50 wurden bereits neu angestellt. Rückenwind gibt es bedingt durch die hohe Nachfrage, vor allem aus den USA, wo von den großen Tech-Konzernen enorme Investitionen in KI-Infrastruktur getätigt werden. Künstliche Intelligenz spielt auch bei der Flex eine Rolle: So kommt KI etwa bei der optischen Qualitätskontrolle der Komponenten zum Einsatz.

In Althofen bildet man indes 57 Lehrlinge für die Flex sowie 33 weitere für andere Partnerbetriebe in der Industrie aus. Für die vierjährige Doppellehre wird aktuell noch ein Mietgebäude außerhalb des Betriebsgeländes genutzt. Die Qualität der Ausbildung zeige sich durch Staatsmeistertitel und Teilnahmen des Fachkräftenachwuchses an Wettbewerben wie den Berufsweltmeisterschaften „World Skills“.

Die neue Betriebskantine für die insgesamt 750 Mitarbeiter soll künftig auch für Feiern genutzt werden. Den Bau setzt die Kollitsch Gruppe mit dem Bodensdorfer Planungsbüro Huber um. Die Dach- und Fassadenflächen werden mit PV-Modulen für die eigene Stromversorgung genutzt. Reiner: „Wir setzen jetzt auch auf E-Speicher mit 1300 Kilowattstunden.“