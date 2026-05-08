Infineon, Glaunach und Avemoy sind die drei Gewinner des Forschungs- und Innovationspreises des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds. Die in Villach beheimatete Österreich-Tochter des deutschen Halbleiter-Konzerns überzeugte die Jury mit ihrem Quantenchip-Projekt in der Kategorie Großunternehmen, die Klagenfurter Glaunach GmbH produziert einen speziellen Wasserstoffschalldämpfer, Avemoy lässt Drohnen durch Gewächshäuser für die Tomatenzucht fliegen. Über alle drei Projekte berichtete die Kleine Zeitung bereits ausführlich. Die Ehrungen vollzogen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und KWF-Vorstand Roland Waldner.

Das Avemoy-Team lässt die Drohnen durch Gewächshäuser fliegen © Avemoy

Erntevorhersagen mit Kärntner Technologie

Avemoy, angesiedelt im Lakeside Park in Klagenfurt, will mit seinem „Hortiscan“ die Tomatenzucht weltweit revolutionieren. Drohnen fliegen durch die Reihen im Gewächshaus und nehmen im Videostream jede einzelne Tomatenpflanze auf. Der Fokus liegt in Erntevorhersagen, Schnittkontrollen, im Scanning und der Aufgliederung von Qualitätsklassen, der Identifikation von gebrochenen Stängeln, dem Erkennen von Tomatenrostmilben und einigen weiteren Funktionen. Alle Informationen zusammen sind für die Produzenten von Tomaten essentiell und bei menschlicher Durchführung fehlerbehaftet.

Infineon in Villach gehört zu den führenden Unternehmen bei Quantenchips © Infineon

Infineon-Quantenchips aus Kärnten

Infineon wiederum liefert mit der ersten Ionenfallen-Technologieplattform das „Herz“ von Quantencomputern aus Villach und leistet damit laut Expertenansicht echte Pionierarbeit. Bereits vor neun Jahren wurde das erste Ion gefangen. 2019 wurde ein Quantenchip hergestellt, der den damaligen Stand der Technik übertroffen hat. Seit 2025 werden die ersten Quantenchips zu den Kunden ausgeliefert. Die ersten marktfähigen Quantencomputer könnten daher mit Infineon Quantenchips aus Kärnten gebaut werden. Damit hat das Villacher Team von Infineon die erste skalierbare Ionenfallen-Technologieplattform erschaffen und so einen weiteren Schritt im Bereich leistungsstarker Quantencomputer gesetzt.

Quantencomputer arbeiten anders als herkömmliche Rechner und können andere Probleme lösen, bei denen selbst Supercomputer an ihre Grenzen stoßen. Quantencomputer sind für bestimmte mathematische Probleme geeigneter.

Viel leiserer Wasserstoffschalldämpfer

Die Klagenfurter Glaunach GmbH will den Lärm beim Austritt von Wasserstoff verringern, um so die Akzeptanz für diesen als saubere Energiequelle zu steigern. Ergebnis ist ein neuer, deutlich leiserer Wasserstoffschalldämpfer, der gleichzeitig dafür sorgen soll, dass der Einsatz von Wasserstoff sicher bleibt. Der Einsatz ist auch bei sehr hohem Druck möglich und funktioniert sogar bei Flüssigwasserstoffanwendungen, wo besondere Herausforderungen bestehen.

Die Kompetenzzentrum Holz GmbH aus St. Veit konnte die Kategorie „Forschungseinrichtungen“ für sich entscheiden.

Staatspreis-Hoffnungsträger

Die Avemoy FlexCo, die Anexia Holding GmbH und die Infineon Technologies Austria AG werden zum Staatspreis Innovation entsendet. Für die beiden Sonderpreise „Econovius“ und „Verena“ wurden die Avemoy FlexCo und die Glaunach GmbH als Vertreter Kärntens nominiert.