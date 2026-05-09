Die Macht der Diener: So könnte man das Dilemma der postmodernen politischen Klasse zusammenfassen. Dass sich die Mächtigen – ob nun von Geburt und Gottes Gnade, rücksichtsloser Durchsetzungskraft oder dank dem Ergebnis freier Wahlen ist für einmal nebensächlich – als Diener ihrer Untertanen und Anbefohlenen inszenieren, ist so alt wie die Politik. Das hat auch in der Sprache seine Spuren hinterlassen: Im Lateinischen Minister steckt der Diener direkt drinnen, und ein Mandatar ist bemüht, den Auftrag seiner Wähler zu erfüllen.

So gesehen ist es nur logisch, wenn sich Politiker, und zwar so gut wie alle, als Dienstleister verstehen. Programmatisch wird etwa auf der Website von Alexander Van der Bellen postuliert: „Der Bundespräsident und sein Team haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Wünsche der Österreicherinnen und Österreicher.“ Das hätte der gute alte Kaiser nicht besser formulieren können. Allerdings setzen die Gesetze diesem Dienen Grenzen – und UHBP betont extra, dass man sich in Sachen Jobs an das AMS und für Wohnungen an die Gemeinde wenden soll. Die Parteien wie manche Bürger hinken da noch hinterher, wie Chefredakteurin Christina Traar hier aufzeigt. Es wird auch kein Zufall sein, dass US-Präsident John F. Kennedy einst an die US-Bürger appellierte: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ Österreichs politische Kultur ist von solchem Pathos nicht angekränkelt: Bei uns steht der handfeste individuelle Vorteil im Fokus.

Gerald Loacker und Beate Meinl-Reisinger © Expa/ Max Slovencik

Wo sich Dienen und Freunderlwirtschaft begegnen, treibt Postenschacher sein Unwesen. Trotzdem gibt es Unterschiede. Manche Spitzenjobs sind direkt von der Politik zu vergeben, umso wichtiger ist das Wie. Vor allem die Neos wollen dabei anders sein als alle anderen und pochen deshalb auf Hearings und Transparenz. Bei der Nominierung von Gerald Loacker zu Österreichs Vertreter beim EU-Rechnungshof diktierte jedoch das pinke Bedürfnis nach Inszenierung das Prozedere. Die Kandidaten mussten sich vor drei Neos-Politikern und einem Personalberater präsentieren, die Kriterien, die zur Reihung führten, bleiben unveröffentlicht. Loacker ist ohne Zweifel qualifiziert, das Drumherum ist pinke Selbstinszenierung.