Zu einem Brandeinsatz wurden am Donnerstag die Feuerwehren Fohnsdorf und Hetzendorf gerufen. In einem Wohnpark stand aus nicht bekannter Ursache eine Hecke in Vollbrand. Der Rauch war schon von Weitem zu sehen. Anrainer wollten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer selbst löschen. Mit rund 20 Handfeuerlöschern versuchten sie die Situation in den Griff zu bekommen. Dabei erlitten laut Feuerwehr drei Personen eine Rauchgasvergiftung und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Vonseiten der Feuerwehr wird betont, dass es wichtig ist, die Situation richtig einzuschätzen: „Man muss immer darauf achten, dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt.“ Wenn es möglich ist, sollte bei Klein- und Entstehungsbränden ein Löschversuch unternommen werden. Der Eigenschutz stehe aber immer an oberster Stelle.

Kontrolle

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mithilfe der Schnellangriffseinrichtung und konnte den Brand rasch eindämmen. Abschließend gab es noch eine Kontrolle mit einer Wärmebildkamera, nach rund einer Stunde konnten beide Feuerwehren den Einsatz wieder beenden.