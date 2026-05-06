Schon im Mai haben brennende Waldflächen die Steiermark fest im Griff. Neben dem anhaltenden Waldbrand in Eisbach-Rein, wo die steirischen Feuerwehren seit fast zwei Wochen mit Flammen und Glutnestern kämpfen, mussten die Einsatzkräfte in den letzten Tagen auch in Eisenerz, Söchau oder Rettenegg zum Löscheinsatz ausrücken.

„Die Lage ist sehr prekär“, bestätigt auch Dieter Pilat das düstere Lagebild. Der Brucker war jahrelang als Einsatzoffizier in der steirischen Waldbrandbekämpfung tätig und ist heute als Experte international für die Europäische Union unterwegs

Aufgrund der großen Trockenheit und des Windes seien weitere Brände jederzeit möglich, „da reicht ein kleiner Funke und das Feuer breitet sich rasch aus.“ In der Steiermark ist deshalb seit Ende April die Waldbrandverordnung in Kraft, die das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen im Wald unter hoher Geldstrafe von tausenden Euro strikt verbietet. Für Erleichterung könnte laut Pilat ein „tagelanger“ Regen sorgen. In Sicht ist ein solcher derzeit allerdings nicht.

20 Minuten vom Alarm zum Einsatz

Ohnehin müsse man sich mit Blick auf die Zukunft darauf einstellen, dass Waldbrände häufiger auftreten. Im steirischen und österreichischen Feuerwehrwesen habe man sich deshalb schon länger für eine Häufung von Waldbränden gewappnet. „Deshalb wurden vor zwei Jahren sogenannte Waldbrandzüge in jedem Bereich aufgestellt“, erzählt Pilat. Deren Aufgabe ist es, die örtlichen Einsatzkräfte im Falle eines Waldbrandes zu unterstützen. Die Kräfte aus den Bereichen Bruck und Mürzzuschlag waren dementsprechend zuletzt im Grazer Umland, Eisenerz und in Rettenegg vor Ort.

Dieter Pilat war jahrelang als Einsatzoffizier in der steirischen Waldbrandbekämpfung tätig und ist heute als Experte international für die Europäische Union unterwegs © KLZ / Moritz Prettenhofer

Bei letzterem Waldbrand konnte am Dienstag durch den raschen Eingriff der Feuerwehren eine Ausbreitung in den Hochwald und ein Übergriff auf die Baumwipfel glücklicherweise verhindert werden. Allgemein sind die schnellen Interventionszeiten der heimischen Feuerwehren im Kampf gegen Waldbrände ein großer Trumpf: Zigtausende Floriani und ein dichtes Netz an Wehren ermöglichen es, dass im Schnitt 20 Minuten von der Alarmierung bis zum Beginn der Löscharbeiten vergehen. „In südlicheren Ländern sind es oft bis zu eineinhalb Stunden“, so Pilat, der auch die Forststraßen anführt, durch die man oft sehr nahe zum Brandherd gelangt.

„Sehr große Belastung“

Für die Feuerwehrleute seien die vielen Waldbrände trotz der Rotation der einzelnen Waldbrandzüge aber natürlich eine „sehr große Belastung“, betont der Experte. Diese rangiert von stundenlangen, intensiven Löscharbeiten bis hin zur aufwendigen Logistik hinter dem Einsatz: „Das darf man nicht außer Acht lassen. Das geht von Betriebsmitteln bis hin zur Verpflegung“, sagt Pilat und rechnet vor: „Die Faustregel lautet, dass jene im Gelände pro Stunde etwa einen Liter Flüssigkeit brauchen. Wenn da hunderte Leute acht bis zehn Stunden lang arbeiten, sind das Unmengen.“

Aus logistischer Perspektive ist das Löschen von Waldbränden ein großer Aufwand © Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

Um künftig noch besser auf die Brände vorbereitet zu sein, ist man derzeit unter anderem dabei, für Einsatzleiter einen eigenen Lehrgang speziell für Waldbrände auszuarbeiten. Dabei sollen auch Erfahrungen aus dem Ausland einfließen: Sechs steirische Feuerwehrleute waren deshalb in Andalusien, wo jährlich wesentlich mehr Waldbrände auf riesigen Flächen entstehen. „Das, was wir dort gesehen haben, wird jetzt auf unsere Feuerwehren übertragen“, erzählt Pilat. All jenen, die selbst einen Waldbrand entdecken, rät er unterdessen nach dem KARL-Schema vorzugehen: „Keine Panik, Alarmieren, Retten, Löschen.“