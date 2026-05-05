Es ist ein weiterer Einsatz in einer Reihe von Waldbränden, die in den vergangenen Wochen die Steiermark aufgrund der extremen Trockenheit heimsuchen. Dieses Mal fing Montagnachmittag gegen 16 Uhr eine Fläche auf dem Pfaffenstein (1871 Meter) in Eisenerz Feuer.

„Nach der Erkundung haben wir Hubschrauber angefordert, weil es für uns zu gefährlich war, bodengebunden raufzugehen“, informiert Gernot Neumann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eisenerz. Zwei Hubschrauber, einer vom Innenministerium und einer von Heli Austria, sind am Montag bis 21 Uhr gemeinsam mit 65 Einsatzkräften der Feuerwehren aus der Region im Einsatz gewesen.

„Höchste Vorsicht geboten“

Die betroffene Fläche macht etwa 200 Quadratmeter aus, laut Neumann „nicht wirklich groß“. Es sei aber dennoch größte Vorsicht geboten, da „Glutstücke abrollen und somit weiter unten wieder etwas in Brand setzen könnten“, erklärt der Feuerwehrkommandant. Ebenso sei die Steinschlaggefahr extrem hoch.

Dienstag starteten die Einsatzkräfte um 7 Uhr früh, insgesamt 25 Personen sind derzeit mit der Feuerbekämpfung beschäftigt. Neumann erklärt: „Momentan sind die Bodenkräfte fast fertig, danach werden sie vom Berg hinuntergeflogen. Danach wollen wir wieder mit Wasserflügen beginnen, um die Fläche zu benetzen.“ Das Wasser stammt von dem Hydrantennetz in Eisenerz und wird im Pendelverkehr von Tanklöschfahrzeugen auf den Berg gebracht und in einem Becken gespeichert. „Oben haben wir ungefähr 20.000 Liter Wasser gepuffert“, so der Kommandant.

Hoffnung auf Brand-Aus

Neben der FF Eisenerz und den beiden Hubschraubern waren Montag auch die Feuerwehr VA Erzberg, Donawitz, Vordernberg, Kammern im Einsatz ebenso wie die Flugdienststaffel Nord und Flugdienststaffel Ost-Süd im Einsatz. Waldbrandsachverständiger Peter Ondrich ist sowohl gestern als auch heute vor Ort, ebenso wie das Betankungsfahrzeug des ÖAMTC. Dienstag verstärkt zudem die FF Leoben-Göss bei den Löschungsarbeiten.

Man hoffe, dass man den Brand bis zur Mittagszeit eindämmen kann. Das hänge jedoch auch von der Wetterlage ab, „heute hat es ab Mittag ja Wind angesagt“, so Neumann.