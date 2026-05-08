Das ewige Licht hat in der römisch-katholischen Kirche eine jahrhundertealte Tradition. Aber dass ein Osterfeuer auch einen Monat nach Ostern noch einen Brand verursachen kann, ist doch ungewöhnlich. Dennoch ist genau das im Lavanttal geschehen.

Im Gemeindegebiet von St. Andrä hat ein 51-Jähriger die Reste eines Osterfeuers zusammengeschoben, um diese an einem Verbindungsweg im Winklinger Graben zu entsorgen. Dabei blieb vorerst unbemerkt, dass Teile davon – vermutlich durch die derzeit vorherrschende Trockenheit - noch immer glosten. Die Böschung fing daraufhin Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr Feuer. Die Flammen griffen daraufhin auf den angrenzenden Wald über, es entstand ein Waldbrand auf einer rund 80 Quadratmeter großen Fläche.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä, Fischering, Jakling, St. Paul, St. Michael, Wolfsberg und St. Stefan standen mit insgesamt 16 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Durch den raschen Löscheinsatz konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Gegen 19.45 Uhr wurde „Brand Aus“ gegeben.

Extrem trocken

In Kärnten und Osttirol ist es nach wie vor extrem trocken, die Waldbrandgefahr ist groß. Daher besteht weiterhin ein Feuer- und Rauchverbot im Wald und in Waldnähe. Auch am Wochenende ist kein ergiebiger Regen in Sicht, es bleibt trocken und warm.