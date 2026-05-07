Die für diese Jahreszeit außergewöhnliche Trockenheit in Österreich lässt sich mittlerweile auch aus dem Weltall dokumentieren, so David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter in Mallnitz: „Seit Anfang April haben NASA-Satelliten in Österreich und im unmittelbaren Grenzraum insgesamt 1768 Hitzesignale erfasst.“ Der Meteorologe erklärt: „Hinter diesem Begriff stehen die offiziell als ‚active fire detections‘ bezeichneten Pixel, also Punkte, die uns die NASA-Wettersatelliten bei jedem Überflug liefern.

Aktuell werden dafür zwei Sensoren-Generationen genutzt, so Kaufmann: VIIRS sowie MODIS. „Diese Sensoren messen die abgestrahlte Wärme der Erdoberfläche im mittleren und thermalen Infrarotbereich. Wenn ein Pixel deutlich heißer als seine Umgebung ist, schlägt der Algorithmus an. Die räumliche Auflösung liegt dabei je nach System zwischen 375 Metern und einem Kilometer“, erklärt der Experte und spezifiziert: „Ein Hitzesignal ist nicht automatisch gleichbedeutend mit einem Waldbrand. Auch Hitzequellen aus der Industrie, große Gebäudebrände oder starke Sonnenreflexionen können diese Signale gelegentlich auslösen. Umgekehrt erzeugt ein echter Großbrand wie jener im Lesachtal meist einen ganzen ‚Cluster‘ an Signalen.“ Das liege daran, dass die Fläche mehrere Pixel abdeckt und der Brand bei jedem Satellitenüberflug – und Mitteleuropa wird mehrmals täglich überflogen – erneut detektiert wird.

23 Waldbrände wurden in diesem Jahr schon verzeichnet © Tauernwetter

Seit dem 1. April wurden im relevanten Kartenausschnitt 1768 Signale erfasst, von denen 82 auf Kärnten entfallen. Seit Jahresbeginn waren es kärntenweit 93 Hitzesignale. Der absolute Schwerpunkt, liege so Kaufmann, mit großem Abstand im Bezirk Hermagor. 74 der 93 Signale stammen von dort – was direkt auf das Brandereignis im Lesachtal zurückzuführen sei, so der Experte. Neben jenem in Oberkärnten wurden seit 1. Jänner 22 weitere Waldbrände registriert.