Heftiger Regen sorgte am Donnerstag in Rijeka für überschwemmte Straßen und gefährliche Szenen, weil es Kanaldeckel hochgehoben hat. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter vor allem in Italien unbeständig. „Es gibt Potenzial für Schauer und Gewitter. Aber kein ganz schlechtes Wetter, denn wenn Regen und Wolken durchgezogen sind, kann es dennoch freundlich werden“, sagt Meteorologe Andreas Demel von Ubimet. In Kroatien wird es tendenziell besser sein als in Italien, meint der Experte.

In Kärnten wird es zwischen Freitag und Sonntag „tendenziell freundlich mit geringer Schauerneigung, die am ehesten in den Bergen besteht“, erklärt Demel. Spannend wird es Anfang kommender Woche. „Von Montag auf Dienstag ist mit einem signifikanten Wechsel zu rechnen“, weiß der Ubimet-EXperte. Ausläufer eines Tiefs bringen Schauer und Gewitter nach Kärnten. Montag wird es noch wärmer bleiben, dann gibt es „einfließende Kaltluft“. Am Dienstag sinken die Temperaturen daher unter 20 Grad.

Wie das Wetter am verlängerten Wochenende wird, sei derzeit noch schwer einzuschätzen, berichtet Demel.