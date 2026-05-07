Dass Alessandro Schöpf nach dem vollen Einschlag im Vorjahr beim WAC heuer nicht ganz an das Gezeigte im Cupsiegerjahr anschließen konnte, ist kein Geheimnis. Die Tür zur WM ist für den Routinier, der von Teamchef Ralf Rangnick hoch geschätzt wird, dennoch offen.

Doch ob der verletzungsanfällige Mittelfeldmann nach vier Toren und fünf Assists bislang in der Bundesliga auch beim WAC bleiben wird? Höchst fraglich. Der Vertrag läuft aus, nach der WM könnte sich der Tiroler wieder verändern wollen. Und das vielleicht bei einem alten Bekannten, den er bereits früher als einen der besten Trainer, die er je hatte, deklarierte: Didi Kühbauer.

Kühbauer und Schöpf wuchsen im Vorjahr regelrecht zusammen, zuletzt gastierte Schöpf auch am Linzer Pöstlingberg. War er in Oberösterreich zu Vertragsgesprächen? Gut möglich, denn wie „Sky“ berichtet, soll der LASK ihn verpflichten.

Zwei Offensivspieler sind sicher weg

Fix weg ist ja Frankfurt-Leihgabe Jessic Ngankam, der mit einem wiederholten Muskelfaserriss auch kein Spiel mehr machen wird. Das Gleiche gilt für Angelo Gattermayer. Der Cupsieger-Torschütze 2025 hatte eine Frist zur Vertragsverlängerung im Kontrakt, diese verstrich jedoch. Immerhin: Markus Pink will gern bleiben, Erik Kojzek hat sowieso Vertrag und von BW Linz kommt – im Fall des Klassenerhalts – ja Shon Weissman retour.