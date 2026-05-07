Nach fünf Monaten Sieglosigkeit zwei volle Erfolge am Stück und schon schaut die Fußballwelt wieder anders aus. Mit den „Dreiern“ gegen den GAK und Altach hat der WAC das Feld ordentlich zusammengezurrt. Während Ried als einziges Team keine Abstiegsangst mehr hat, trennen den Zweiten der Qualigruppe, Altach, und Schlusslicht BW Linz nur drei Punkte. Mit einem kleinen Vorteil für Altach, Tirol und die Linzer, denn die haben das „Sternderl“ dabei, während bei Punktegleichheit vorgereiht, da ihnen bei der Punkteteilung je ein halber Zähler zu Ungunsten abgerundet worden war.

Nun aber zum WAC, der hat zwei Runden vor Schluss zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und liegt nur einen Punkt hinter Rang zwei, der zur Teilnahme am nationalen Europacup-Play-off berechtigen würde. Wichtig ist in erster Instanz aber nur der Klassenerhalt, der könnte in Ried bereits geschafft werden. Gewinnt der WAC in Oberösterreich und BW Linz gewinnt parallel in Tirol nicht, ist der WAC durch. Holt der WAC einen Punkt, war er bei einem BW-Sieg in Tirol vorm letzten Spiel wieder Letzter, Blau-Weiß ist bekanntlich vorgereiht.

Kickt Silberberger am Ende seine alte Liebe raus?

Das Gute an all den Rechenspielen: Der WAC hat es fix selber in der Hand, auch wenn er in Ried verliert, weil eben BW Linz und Tirol direkt aufeinandertreffen. Von einem Punkt Rückstand aufs rettende Ufer bis hin zu zwei Zählern Vorsprung aufs Schlusslicht wäre je nach Ausgang in Innsbruck alles möglich. Weil der WAC in der letzten Runde die Tiroler empfängt, reicht ihm in jeder Konstellation ein Sieg gegen den Ex- und Herzensklub von Trainer Thomas Silberberger, um sicher oben zu bleiben. Das Dramatische: Verliert Tirol am Samstag gegen Linz und dann in Wolfsberg, kickt Silberberger, der 2019 mit der WSG aufstieg, seine alte Liebe persönlich nach sieben Jahren zurück in „Liga zwa“.

Im Finish fehlen den Wölfen auf jeden Fall die Offensivkräfte Jessic Ngankam (Saisonaus) und David Atanga mit muskulären Problemen, in Ried sind zudem Kapitän Dominik Baumgartner und Sechser Marco Sulzner gelbgesperrt.

Der Meisterteller wandert erstmals nach Linz

Und oben? Da wandert der Meisterteller erstmals nach Linz. Ob er auch schon vergeben wird, hängt davon ab, ob Didi Kühbauers LASK Salzburg schlägt und Verfolger Sturm gleichzeitig in Hartberg nicht gewinnt.