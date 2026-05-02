Während sich im Laufe des Samstags noch auffällig viele PKW mit Kennzeichen aus Oberösterreich und Vorarlberg auf Kärntens Autobahnen tummelten, die Heimreise nach dem 4:2-Cupsieg des LASK nach Verlängerung über Altach antraten, erwachten in Linz die Akteure des LASK langsam wieder von der Partynacht nach dem ersten Titelgewinn seit 1965.

Unter ihnen auch Maximilian Ritscher, Co-Trainer von Didi Kühbauer – und in Lienz geborener Oberkärntner. Ritscher kam bereits im Teenager-Alter in die Akademie von Austria Kärnten, lernte später als WAC-Kicker Kühbauer bereits als Trainer kennen, ehe der heute 32-Jährige seine aktive Karriere verletzungsbedingt schon 2018 bei den LASK Juniors beenden musste. „Ich bin ganz früh hier im Stadion quasi eingezogen, war im Internat. Hier jetzt einen Titel zu gewinnen, macht es schon sehr besonders, weil ich mit der Arena viel verbinde. Auch, dass wir hier mit dem LASK so eine Reise erleben, ist wunderschön“, schwärmte Ritscher, der gleich Gratulationen von seinen Liebsten in Empfang nahm: „Die ganze Familie war da und auch gleich bei mir, da wurde es schon einmal richtig emotional.“

Große Emotionen zeigte auch Kühbauer, nahm Ritscher nach dem Spiel in der Interviewzone des Stadions innig in den Arm, ging dann aber auch wieder in Kühbauer-Manier mit einem Klaps auf Ritschers Hinterkopf weiter, um seine Termine nach dem Triumph zu absolvieren. „Didi und ich arbeiten ja nicht zum ersten Mal zusammen und es ist immer überragend. Nicht nur fußballerisch, auch zwischenmenschlich“, gibt Ritscher in die Freundschaft etwas Einblick und fügt an: „Wir waren immer in Kontakt, auch als er letztes Jahr beim WAC war.“ Übrigens: Ritscher ist nicht nur Kühbauers Zögling, er ist beim LASK auch sein Cheftrainer-Vorgänger. Denn bevor Kühbauer im Herbst vom WAC zum LASK gewechselt war, hatte Ritscher das Ruder interimistisch von Joao Sacramento übernommen, dabei auch im September 2025 einmal in Wolfsberg gegen Kühbauer 0:1 verloren.

Kühbauer ärgerte die nächste Bundesliga-Spielansetzung maßlos

Viel Zeit zum Feiern blieb nicht, weshalb Kühbauer seinen Spielern auch eine Sperrstunde in Aussicht stellte. Für die Trainer aber nicht, „denn die stehen nicht im Kader“, grinste Kühbauer. Ritscher fügte an: „Feste muss man feiern, wie sie fallen, das dürfen jetzt alle genießen.“ Weiter geht es ja schon in der Meistergruppe für Bundesliga-Tabellenführer LASK gegen Rapid. Bei einer Niederlage wären die Hütteldorfer wieder in der Meisterverlosung, bei einem Sieg kann der LASK zwei Runden vor Schluss zumindest einen Konkurrenten einmal abhaken. Zwar sagt Ritscher, „dass ich die Jungs kenne, sie mehr wollen und der Fokus passen wird“, in Anbetracht der Montags-Ansetzung schäumte hingegen Kühbauer: „Ich bin nicht sicher, was sich die Leute bei so einer Ansetzung denken, das ist ein Wahnsinn. Für uns, aber auch für Altach, geht es ja auch um sehr viel.“