Dieser Meisterschaftskampf hält derzeit Fans des europäischen Fußballs in Atem. Nach 41 langen Jahren droht die Dominanz der beiden Glasgower Großklubs Celtic und Rangers in Schottlands höchster Spielklasse tatsächlich zu brechen. Hauptstadtklub Heart of Midlothian schickt sich nämlich an, als erster Klub seit Aberdeen 1985 die Trophäe aus Glasgow zu entführen. Von den 40 seither vergebenen Titeln gingen 22 an Celtic und 18 an die Rangers. Die Hearts aus Edinburgh warten gar schon seit 66 Jahren auf den Gewinn ihrer fünften Meisterschaft.

Gelingt dem Team von Heart of Midlothian, dessen Vereinswappen auf dem gleichnamigen in den Straßenbelag eingepflasterten Stein-Mosaik vor der St. Giles-Kathedrale in Edinburgh basiert, tatsächlich die Sensation, wäre sie ein historischer Triumph. Um die Signifikanz zu verdeutlichen, die ein Titelgewinn eines Klubs außerhalb Glasgows mit sich bringen würde: Es war niemand Geringerer als Sir Alex Ferguson, der Aberdeen vor 41 Jahren zum Titel coachte. Seither prägte er eine sich wie eine Ewigkeit anfühlende und tatsächlich 27 Jahre andauernde Ära bei Manchester United und ist mittlerweile auch schon wieder seit 13 Jahren im Ruhestand.

Michael Steinwender spielte zuletzt mit Turban © IMAGO

Mit dem 2:1-Sieg über die Rangers haben sich die Hearts am vergangenen Wochenende im Meisterschafts-Play-off der Premiership, in dem die besten sechs Teams nach dem Grunddurchgang jeweils noch einmal gegeneinander spielen, in eine komfortable Ausgangslage gebracht. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Celtic bei einem um fünf Treffer besseren Torverhältnis drei Zähler. Schon diesen Samstag könnten die Hearts, bei denen Ex-Hartberg-Abwehrspieler Michael Steinwender Stammspieler ist, bei Motherwell einen entscheidenden Schritt Richtung Titel machen. Insbesondere dann, wenn die Rangers am Sonntag im Old Firm bei Celtic dem Erzrivalen Punkte wegschnappen. Nicht auszuschließen ist es aber, dass es am finalen Spieltag zum absoluten Showdown kommt: Dann gastieren die Hearts nämlich bei Celtic, wo der Grazer Junior Adamu zuletzt keine Rolle spielte. Klar ist jetzt schon: Die Hearts haben frisches Blut in den schottischen Fußball gepumpt.