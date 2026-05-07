Mit 30 Jahren ist Schluss! Dortmund-Verteidiger Niklas Süle wird seine Fußballschuhe nach dem Ende dieser Saison an den Nagel hängen, wie er selbst im Podcast „Spielmacher“ verriet. „Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte er darin. Endgültig entschieden habe er sich nach der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim am 18. April, wo er mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt wurde. „Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: ‚Das ist gerissen‘.“ Schließlich wurde keine schwerwiegende Verletzung diagnostiziert, Süles Entscheidung stand aber. „Es war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen.“

Süle wechselte 2022 vom FC Bayern zu Dortmund, konnte die Erwartungen beim BVB aber nie wirklich erfüllen und blieb titellos. Bei den Bayern spielte er von 2017 bis 2022 und durfte neben fünf Meisterschaften und zwei DFB-Pokaltiteln auch den Champions-League-Triumph 2020 bejubeln. Für die Nationalmannschaft lief Süle 49 Mal auf und nahm bei zwei Weltmeisterschaften und einer EM teil.