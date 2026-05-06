Binnen 24 Stunden hat sich die Fußball-Welt von Arsenal stark ins Positive gedreht. Zunächst waren die Titelchancen in der Premier League durch das 3:3 von Verfolger Manchester City bei Everton wieder gestiegen, tags darauf am Dienstag gelang mit einem 1:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid der Einzug ins Champions-League-Finale. Damit sind die Londoner weiter im Rennen um ihre überhaupt erste CL-Trophäe sowie den ersten Gewinn der nationalen Meisterschaft seit 22 Jahren.

Nach dem Schlusspfiff gegen Atletico hätte man glauben können, Arsenal habe bereits eine Trophäe gewonnen. Siegtorschütze Bukayo Saka sackte zusammen, Spieler lagen sich in den Armen und Trainer Mikel Arteta tanzte auf dem Rasen. Das sonst eher nüchterne Emirates-Stadion verwandelte sich in eine Party-Arena. In der gesamten Champions-League-Saison blieben sie bisher unbesiegt, neunmal spielten sie zu null. Diese Defensivstärke wird auch den Finalgegner am 30. Mai in der Budapester Puskas Arena beschäftigen - entweder Paris Saint-Germain oder Bayern München.

Glaube trat an Stelle von Frust und Zweifel

„Jetzt erreichen wir das Niveau eines Spitzenclubs, der dauerhaft um die größten Titel mitspielen will“, sagte Arteta nach dem hochverdienten 1:0 der Gunners gegen Diego Simeones Atlético euphorisch. Im Hinspiel in Madrid hatte es ein 1:1 gegeben. „Darauf kommt es an, und wir müssen das dauerhaft aufrechterhalten.“ Der Glaube trat an die Stelle von Frust und Zweifel aus vergangenen Wochen, nachdem Arsenal im Meisterrennen wichtige Punkte liegen gelassen hatte, FA Cup und Ligacup verspielt und sich gegen Sporting Lissabon nur mit Mühe ins Semifinale gezittert hatte.

Arsenals deutscher Teamspieler Kai Havertz weiß, wie sich ein Champions-League-Triumph anfühlt, errungen 2021 mit Chelsea. Arsenal war bisher nur 2006 im Endspiel, in dem sich FC Barcelona 1:2 durchsetzte. Nun gilt es, national wie international das Image des ewigen Zweiten abzulegen. Drei Jahre in Folge waren sie zuletzt englischer Vizemeister. Weiter geht es am Sonntag im Derby gegen das abstiegsgefährdete West Ham. Da ist Vorsicht angesagt. Denn ein Ausrutscher bei den Hammers - und die Stimmung bei Arsenal könnte sofort wieder in die andere Richtung kippen.